قایق لوکس با موتور الکتریکی بنزینی ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، Enata Marine به تازگی یک قایق تفریحی لوکس به نام Foilerساخته که دارای سیستم نیرومحرکه الکتریکی- بنزینی است. نکته جالب توجه در این قایق لوکس سیستم «هیدروفویل» است. هیدروفویل یک سطح متحرک بالارونده است که در آب کار می کند. قایق با استفاده از این فناوری از سطح آب فاصله می گیرد و در نتیجه با سرعت بیشتری حرکت می کند.

به هرحال این قایق درحالت هیدروفویل ۱.۵ متر از سطح آب فاصله می گیرد.

البته فناوری هیدروفویل سال هاست که ساخته شده اما در این اواخر طرح های مختلفی با توجه به آن عرضه شده اند. این فناوری ثبات زیادی دارد که در ترکیب با موتور الکتریکی بسیار خارق العاده است.

در هر حال قایق فویلر دو موتور ۳۲۰ اسب بخار(۲۳۹ کیلو واتی) متعلق به شرکت BMW را دارد که نیروی حرکت دو ژنراتور را فراهم می کنند.

حداکثر سرعت این قایق در وضعیت هیدروفویل ۴۰ گره(۷۴ کیلومتر برساعت) است. قایق فویلر همچنین می تواند در وضعیت تمام الکتریک و بدون سروصدا با سرعت ۱۸.۵ کیلومتر برساعت حرکت کند. فویلر گنجایش ۸ مسافر را دارد و از جنس فیبر کربنی ساخته شده است.

هنوز قیمتی برای این وسیله نقلیه لوکس اعلام نشده است.