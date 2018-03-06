به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه خانه کتاب، این کتاب تحقیق و تالیف میلاد عظیمی با همکاری موسسه خانه کتاب و کتابخانه مرکز اسناد و تامین منابع کتابخانه ای دانشگاه تهران است.

کتاب «کتابشناسی موضوعی – تاریخی از نوشته‌ها و چاپکرده‌های ایرج افشار» بیش از ۳۲۰۰ صفحه دارد و شامل کتابشناسی نوشته‌ها و مقالات ایرج افشار در فاصله میان سال‌های ۱۳۲۳ تا ۱۳۹۵ خورشیدی است که از سوی موسسه خانه کتاب منتشر شده است.

این کتاب می‌کوشد با عرضه فهرستی موضوعی ـ تاریخی از نوشته‌ها و چاپکرده‌های ایرج افشار به ایران‌شناسان و ایران‌شناسی کمک کند و چشم‌اندازی از گستره جستجوها و پژوهش‌های افشار ترسیم کند تا قدر و مقدار خدمات فرهنگی او مشخص شود.

علاقمندان برای حضور در این آیین می‌توانند شنبه (۱۹ اسفند ماه) ساعت ۱۴:۳۰ به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران به نشانی میدان انقلاب، خیابان انقلاب، پردیس مرکزی دانشگاه تهران مراجعه کنند.