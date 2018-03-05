۳ کانون تولید گرد و غبار در چهارمحال و بختیاری شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام احمدی ظهر دوشنبه در نشست ستاد مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه سه کانون تولید گرد و غبار در چهارمحال و بختیاری شناسایی شد، اظهار داشت: در حال حاضر سه سه دشت شهرکرد، بروجن و خانمیرزا به عنوان کانون گرد و غبار در سطح استان مطرح هستند.

وی با اشاره به اینکه ورود ریزگرد ها و فعال شدن کانون های گرد و غبار محلی، پاکی آب و هوای این استان را تحت تاثیر قرار می دهد، ادامه داد: گرد و غبار ۴۰ روز آب و هوای این استان را در سالجاری تحت تاثیر قرار داده است و کیفیت هوا در این استان پایین آمده است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری بیان کرد: هوای شهرکرد به علت آلودگی گرد و غبار در سالجاری به مدت دو روز بحرانی اعلام شده است.

وی تاکید کرد: باید زمینه حفظ منابع آب و احیای دشت های استان چهارمحال و بختیاری فراهم شود.