بیژن مقدم مدیر مسئول جام جم در گفتگو با خبرنگار مهر با طبیعی خواندن بهانه گیری ها و تردیدهای پس از انتخابات، گفت : افراد شکست خورده همیشه پس از روشن شدن نتایج ، بهانه گیری کرده و انتخابات را ناسالم می خوانند .

به گفته مقدم، نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی جزو سالم ترین نظام های انتخاباتی دنیاست و وجود تخلفات انتخاباتی نیز امری طبیعی است .

وی خاطر نشان کرد : نه تخلفات انتخاباتی و نه دخالت در انتخابات هیچ تاثیری در نتیجه آرای مردم ندارد .

مدیر مسئول جام جم با انتقاد از برخی روزنامه های اصلاح طلب که به تحریف واقعیات می پردازند، اظهار داشت: نه دولت خاتمی توانست در انتخابات دخل و تصرف کند و نه دولت احمدی نژاد این کار را می کند .

بیژن مقدم با اشاره به مشارکت بی نظیر مردم در انتخابات 24 آذر، گفت: دلیل مشارکت مردم بالارفتن آگاهی های آنان و امید مردم به مجموعه نظام و سازندگی است.