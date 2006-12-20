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۲۹ آذر ۱۳۸۵، ۱۵:۲۵

مدیر مسئول روزنامه جام جم در گفتگو با مهر :

دولت از نتیجه خرسند باشد / افراد شکست خورده همواره انتخابات را ناسالم می‌دانند

دولت از نتیجه خرسند باشد / افراد شکست خورده همواره انتخابات را ناسالم می‌دانند

بیژن مقدم با اشاره به اینکه لیست حامیان دولت شکست نخورده است گفت: ما حامیان دولت را هم اصولگرا می‌دانیم و از آنجا که اصولگرایان پیروز انتخابات بودند پس حامیان دولت هم پیروز شده اند، پس دولت هم باید از نتیجه انتخابات خوشحال و خرسند باشد.

بیژن مقدم  مدیر مسئول جام جم در گفتگو با خبرنگار مهر با طبیعی خواندن بهانه گیری ها و تردیدهای پس از انتخابات، گفت : افراد شکست خورده همیشه پس از روشن شدن نتایج ، بهانه گیری کرده و انتخابات را ناسالم می خوانند .

به گفته مقدم، نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی  جزو سالم ترین نظام های انتخاباتی دنیاست و وجود تخلفات انتخاباتی نیز امری طبیعی است .

وی خاطر نشان کرد : نه تخلفات انتخاباتی و نه دخالت در انتخابات هیچ تاثیری در نتیجه آرای مردم ندارد .

مدیر مسئول جام جم با انتقاد از برخی روزنامه های اصلاح طلب که به تحریف واقعیات می پردازند، اظهار داشت: نه دولت خاتمی توانست در انتخابات دخل و تصرف کند و نه دولت احمدی نژاد این کار را می کند .

بیژن مقدم با اشاره به مشارکت بی نظیر مردم در انتخابات 24 آذر، گفت: دلیل مشارکت مردم بالارفتن آگاهی های آنان و امید مردم به مجموعه نظام و سازندگی  است.

 

کد مطلب 424427

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