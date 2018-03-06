نظارت جدی بر آب شرب بهارستان در ایام نوروز

به گزارش خبرنگار مهر، دانوش دمیریان صبح سه شنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران از اجرای برنامه های سلامت نوروزی سال ۹۷ در بهارستان همزمان با سراسر کشور خبر داد و گفت: برنامه‌های نظارتی ویژه این شبکه، با حضور فعال کارشناسان بهداشت محیط تحت عنوان برنامه سلامت نوروزی صورت خواهد گرفت.

دمیریان افزود: با افزایش نظارت و فعالیت واحد بهداشت محیط از ۱۵ اسفند ماه سال جاری تا ۱۵ فروردین ماه سال آینده از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب و در کلیه ایام تعطیل و غیر تعطیل و نظارت بر فعالیت واحدهای پیشگیری و مبارزه با بیماری ها، نظارت بر درمان، غذا و دارو، آزمایشگاه و دیگر موارد بهداشتی و درمانی از ۲۴ اسفند ماه سال جاری لغایت ۱۵ فروردین ماه سال ۹۷ برگزار خواهد شد.

وی در ادامه گفت: با توجه به نزدیک شدن سال جدید و ایام تعطیلات نوروزی و افزایش فعالیت اغلب اماکن عمومی و مراکز تهیه، عرضه و فروش مواد غذایی، در این مدت به دلیل افزایش میزان مسافرت ها، نظارت بر این گونه مراکز و اماکن ضروری است و در این راستا بازرسان بهداشت محیط شبکه در قالب چندین تیم بازرسی با در اختیار داشتن ابزار و تجهیزات بازرسی جدید، نسبت به بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی حساس، اماکن پذیرایی بین راهی و اماکن اقامتی که مورد استفاده مسافران نوروزی قرار می‌گیرند، اقدام می‌کنند.

دمیریان همچنین با اشاره به اینکه با متخلفان بهداشتی بر اساس قانون و مقررات برخورد خواهد شد، افزود: به منظور جلوگیری از تخلفات در ساعات پایانی شب به ویژه در حوزه بهداشت مواد غذایی، تیم های بازرسی شبانه تا پاسی از شب فعال بوده و مراکز و اماکن گروه هدف را تحت بازدید و نظارت قرار خواهند داد.

وی بر رسیدگی به شکایات مردمی ثبت شده در سامانه ۱۹۰ و رسیدگی به شکایات تلفنی یا حضوری در موضوعات مرتبط با برنامه تأکید کرد و از فعال بودن آزمایشگاه‌ آب شهرستان در ایام نوروز خبر داد و افزود: نظارت بر سلامت آب شرب شهروندان و مسافران در ایام یاد شده با جدیت هرچه بیشتر صورت می پذیرد و در این ایام کارشناسان واحدهای نظارت بر درمان، غذا و دارو این شبکه نسبت به برنامه ریزی و انجام بازرسی از مطب‌ پزشکان، دفاتر کار پیراپزشکان، درمانگاه های روزانه و شبانه روزی، داروخانه های روزانه و شبانه‌روزی، عطاری ها، کارخانه و کارگاه‌های تولیدی مواد غذایی، عرضه کنندگان اقلام آرایشی بهداشتی و دیگر موارد اقدام کرده و نظارت را در اولویت برنامه های نورزی قرار داده ایم.



مدیرشبکه بهداشت بهارستان در پایان گفت: بیمارستان امام حسین (ع) و اورژانس ۱۱۵ برای ارائه خدمات مطلوب سلامت به مردم و مسافران در ایام نوروز از آمادی کامل برخوردار هستند.