گوجه فرنگی کشاورزان مینابی خریداری می شود/ورود جدی دولت

علی باقرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اینکه کشاورزان هشت بندی در شهرستان میناب با مشکل فروش محصولات گوجه فرنگی روبرو شده اند و چه راهکاری از سوی دولت در نظر گرفته شده است، بیان داشت: طبق توافقات صورت گرفته از صبح روز سه شنبه ۱۵ اسفند ماه در مرکز تعاون روستایی شهر هشت بندی محصول گوجه فرنگی کشاورزان مینابی خریدای می شود.

وی عنوان کرد: در جلسه ای که به منظور حل مشکل گوجه کاران مینابی برگزار شد مقرر شد تا محصول گوجه فرنگی با قیمت هر کیلو ۳۰۰ تومان خریداری شود تا محصولات روی دست کشاورزان نماند.

باقرزاده اظهارداشت: ظهر روز دوشنبه جلسه ای در خصوص اخذ مجوزاتی برای حل مشکل کشاورزان مینابی در استانداری هرمزگان برگزار شد و بزودی خبرهای خوبی به کشاورزان در استان خواهیم داد و مشکلات فروش محصول در استان را برطرف خواهیم کرد.

به گزارش مهر، روز گذشته علی رئوفی قائم مقام صنف کشاورزان هرمزگان در گفتگو با خبرنگار مهر از در معرض نابودی قرار گرفتن محصول گوجه فرنگی کشاورزان هشت بندی در شهرستان میناب خبر داده بود و خواستار حل جدی این معضل و راه اندازی صنایع تبدیلی در این شهرستان بود.