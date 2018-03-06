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۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۳:۲۰

هم زمان با روز ولادت حضرت زهرا(س) صورت می گیرد؛

افتتاح پایگاه ترویج ازدواج و تحکیم خانواده در ۵مسجد شهر تهران

افتتاح پایگاه ترویج ازدواج و تحکیم خانواده در ۵مسجد شهر تهران

مدیرعامل بنیاد ملی خانواده از افتتاح پایگاه ترویج ازدواج، تحکیم وتعالی خانواده همزمان با سال روز ولادت حضرت زهرا(س) در پنج مسجد شهر تهران خبر داد.

حجت الاسلام رضا رویت در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به این موضوع گفت: با عنایت به رهنمودهای مقام معظم رهبری مدظله العالی و سیاستهای کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مبنی بر توسعه فرهنگ ازدواج و ترویج سبک زندگی اسلامی برای تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده، در یک اقدام مشترک و خودجوش با همکاری مرکز رسیدگی به امور مساجد توسط برخی از ائمه جماعات در پنج مسجد شهر تهران، طرح راه اندازی پایگاه ترویج ازدواج، تحکیم و تعالی خانواده اجرایی شد.

وی افزود: خانواده یکی از مهمترین و پایدارترین نهادهای زندگی اجتماعی بوده که در تعالیم اسلامی و فرهنگ ایرانی بر تشکیل و استحکام آن تاکید فراوانی شده است، این نهاد مهم و اثر گذار با ازدواج و پیوند زناشویی شکل می گیرد.

مدیرعامل بنیاد ملی خانواده در ادامه گفت: پدیده ازدواج یکی از مهمترین پدیده های دوره جوانی است که با تحقق آن، استقلال جوان کامل گردیده و روند زندگی او مسیر تقریبا ثابت و مشخصی را طی خواهد کرد، تا جایی که تاثیر بسزایی در متعادل سازی جامعه داشته و منجر به کاهش آسیب های اجتماعی و حرکت جامعه بسوی تعالی می شود.

رویت گفت: فراهم آوردن بسترهای خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی مناسب برای دسترمی جوانان به ازدواج پس از بلوغ جسمی و روانی و اجتماعی آنان، یکی از مهمترین رسالت ها و وظایف خانواده و آحاد جامعه است.

وی تصریح کرد: نهاد ازدواج و خانواده در ایران در خلال دو دهه گذشته با تغییرات سریعی همراه بوده است، توسعه زندگی شهری و صنعتی یکی از عوامل موثر در تغییرات اساسی در رفتار اعضای خانواده ها نسبت به یکدیگر و عناصر پیرامونی شده است،

رویت در ادامه با برشمردن موانع بر سر ازدواج گفت: افزایش مشکلات اقتصادی و مؤلفه هایی چون مصرف گرایی و افزایش سطح انتظارات، افزایش جمعیت و اشتغال مضاعف اعضای خانواده، عدم توجه کافی همسران به یکدیگر و بالتبع به فرزندان از دوران نوجوانی به بعد، گسست روابط خانوادگی و اجتماعی، عدم توجه به آموزه ها و موکدات دینی، حذف مدل های آیینی و آداب و رسوم که در تحکیم و توسعه روابط انسانی اثر گذار بودند، عدم مهارت و توانمندی کافی در برخورد با مسائل مذکور، آثار منفی بر روابط جوانان و سن ازدواج آنان گذاشته و موانع و مشکلاتی را در عرصه اقتصادی در سر راه ازدواج آنان و تدام زندگی، به وجود آورده است، تا جایی که همه روزه شاهد بالا رفتن سن ازدواج و افزایش طلاق هستیم.

وی گفت: پیشگیری از آسیبهای وارده به خانواده و ایجاد بستر لازم برای تولید یک جریان اجتماعیِ قوی با مشارکت مردم ، هدفی است که با همکاری و مشارکت مرکز رسیدگی به امورمساجد و برخی ائمه جماعات در قالب فعال سازی پایگاه ترویج ازدواج و تحکیم خانواده در مساجد، بعنوان مردمی ترین نهاد اجتماعی، جهت ارائه فعالیتهای آموزشی و ترویجیِ جذاب وتوانمندسازِ جوانان، دنبال می شود .

مدیرعامل بنیاد ملی خانواده افزود: فعالیت های این پایگاهها همراه با حمایتهای قانونی و خیرخواهانه در موضوع ترویج ازدواج و تحکیم خانواده، حرکتی فرهنگی و اجتماعی است که خدمات آموزشی و فرهنگی بسیاری را در اختیار مخاطبین به تفکیک جوانان قبل از ازدواج، در حین ازدواج و دوران همسرداری و زمانی والدینی با توجه به شرایط عالی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مخاطبین در قالب کلاسی و کارگاه آموزشی، تعاملی مجازی، مسابقه، جشنواره ، نشست و همایش می گذارد.

رویت ادامه داد: در همین راستا با همکاری امور مساجد فراهم آوردن خدمات لازم برای خرید جهیزیه، فضا و امکانات لازم برای برگزاری مراسم ازدواج، خدمات رفاهی و تفریحی برای هر زوج بر اساس امکانات و فرصت های بالقوه و بالفعلی که از طریق مراجع دولتی و خصوصی و خیرخواهانه بصورت شبکه ای تامین می گردد نیز امکانی است که تعامل مستمر با زوجهای جوان را در یک دوره زمانی محقق کرده و با رصد خانواده های شرکت کننده در طرح ، از بروز آسیبهای احتمالی در سالهای اولیه زندگی آنان پیشگیری می کند .

زمان و مکان مراسم افتتاح پایگاه ترویج ازدواج و تحکیم خانواده و جشن ولادت حضرت زهرا س در مساجد با حضور مردم و جوانان و زوجهای جوان بشرح زیر است:

مسجد حضرت ابالفضل ع : امام جماعت حجت الاسلام احمد پور؛ نشانی: شهرری، میدان بسیج مستضعفین، نرسیده به میدان معلم، خیابان شهید محبتی. زمان برگزاری مراسم با حضور اهالی محله و منطقه پنجشنبه ۱۷ اسفند مماعت ۱۵ تا ۱۷ در فرهنگسرای ولاء شهرری میدان نماز.

 مسجد رسول اکرم(ص) امام جماعت حجت الاسلام رحیمی؛ نشانی: منطقه ۱۰ تهران، خیابان قزوین، خیابان شهید عظیمی. زمان برگزاری مراسم با حضور اهالی محله و منطقه پنجشنبه ۱۷ اسفند بعد از نماز عشاء در مسجد.

مسجد جامع المهدی(عج): امام جماعت حجت الاسلام فلاح؛ نشانی: شهر ری دولت آباد، فلکه اولیه، خیابان دهخدا، کوچه مسجله. زمان برگزاری مراسم با حضور اهالی محله و منطقه جمعه ۱۸ اسفند بعد از نماز عشاء

مسجد صادق آل محمد(ع): امام جماعت حجت الاسلام مردجو؛ نشانی: تهران جنت آباد جنوبی خیابان شهید پژوهنده (شاهین جنوبی). زمان برگزاری مراسم با حضور اهالی محله و منطقه شنبه ۱۹ اسفند بعد از نماز عشاء.

مسجد امام حسین(ع): امام جماعت حجت الاسلام بصیری؛ نشانی: مسجد امام حسین (ع)، خیابان شریعتی، روبروی خیابان کلاهدوز، کوچه امام زاده اسماعیل(ع). زمان برگزاری مراسم با حضور اهالی محله و منطقه یکشنبه ۲۰ اسفند بعد از نماز عشاء.

کد مطلب 4244399

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