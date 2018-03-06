افتتاح پایگاه ترویج ازدواج و تحکیم خانواده در ۵مسجد شهر تهران

حجت الاسلام رضا رویت در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به این موضوع گفت: با عنایت به رهنمودهای مقام معظم رهبری مدظله العالی و سیاستهای کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مبنی بر توسعه فرهنگ ازدواج و ترویج سبک زندگی اسلامی برای تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده، در یک اقدام مشترک و خودجوش با همکاری مرکز رسیدگی به امور مساجد توسط برخی از ائمه جماعات در پنج مسجد شهر تهران، طرح راه اندازی پایگاه ترویج ازدواج، تحکیم و تعالی خانواده اجرایی شد.

وی افزود: خانواده یکی از مهمترین و پایدارترین نهادهای زندگی اجتماعی بوده که در تعالیم اسلامی و فرهنگ ایرانی بر تشکیل و استحکام آن تاکید فراوانی شده است، این نهاد مهم و اثر گذار با ازدواج و پیوند زناشویی شکل می گیرد.

مدیرعامل بنیاد ملی خانواده در ادامه گفت: پدیده ازدواج یکی از مهمترین پدیده های دوره جوانی است که با تحقق آن، استقلال جوان کامل گردیده و روند زندگی او مسیر تقریبا ثابت و مشخصی را طی خواهد کرد، تا جایی که تاثیر بسزایی در متعادل سازی جامعه داشته و منجر به کاهش آسیب های اجتماعی و حرکت جامعه بسوی تعالی می شود.

رویت گفت: فراهم آوردن بسترهای خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی مناسب برای دسترمی جوانان به ازدواج پس از بلوغ جسمی و روانی و اجتماعی آنان، یکی از مهمترین رسالت ها و وظایف خانواده و آحاد جامعه است.

وی تصریح کرد: نهاد ازدواج و خانواده در ایران در خلال دو دهه گذشته با تغییرات سریعی همراه بوده است، توسعه زندگی شهری و صنعتی یکی از عوامل موثر در تغییرات اساسی در رفتار اعضای خانواده ها نسبت به یکدیگر و عناصر پیرامونی شده است،

رویت در ادامه با برشمردن موانع بر سر ازدواج گفت: افزایش مشکلات اقتصادی و مؤلفه هایی چون مصرف گرایی و افزایش سطح انتظارات، افزایش جمعیت و اشتغال مضاعف اعضای خانواده، عدم توجه کافی همسران به یکدیگر و بالتبع به فرزندان از دوران نوجوانی به بعد، گسست روابط خانوادگی و اجتماعی، عدم توجه به آموزه ها و موکدات دینی، حذف مدل های آیینی و آداب و رسوم که در تحکیم و توسعه روابط انسانی اثر گذار بودند، عدم مهارت و توانمندی کافی در برخورد با مسائل مذکور، آثار منفی بر روابط جوانان و سن ازدواج آنان گذاشته و موانع و مشکلاتی را در عرصه اقتصادی در سر راه ازدواج آنان و تدام زندگی، به وجود آورده است، تا جایی که همه روزه شاهد بالا رفتن سن ازدواج و افزایش طلاق هستیم.

وی گفت: پیشگیری از آسیبهای وارده به خانواده و ایجاد بستر لازم برای تولید یک جریان اجتماعیِ قوی با مشارکت مردم ، هدفی است که با همکاری و مشارکت مرکز رسیدگی به امورمساجد و برخی ائمه جماعات در قالب فعال سازی پایگاه ترویج ازدواج و تحکیم خانواده در مساجد، بعنوان مردمی ترین نهاد اجتماعی، جهت ارائه فعالیتهای آموزشی و ترویجیِ جذاب وتوانمندسازِ جوانان، دنبال می شود .

مدیرعامل بنیاد ملی خانواده افزود: فعالیت های این پایگاهها همراه با حمایتهای قانونی و خیرخواهانه در موضوع ترویج ازدواج و تحکیم خانواده، حرکتی فرهنگی و اجتماعی است که خدمات آموزشی و فرهنگی بسیاری را در اختیار مخاطبین به تفکیک جوانان قبل از ازدواج، در حین ازدواج و دوران همسرداری و زمانی والدینی با توجه به شرایط عالی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مخاطبین در قالب کلاسی و کارگاه آموزشی، تعاملی مجازی، مسابقه، جشنواره ، نشست و همایش می گذارد.

رویت ادامه داد: در همین راستا با همکاری امور مساجد فراهم آوردن خدمات لازم برای خرید جهیزیه، فضا و امکانات لازم برای برگزاری مراسم ازدواج، خدمات رفاهی و تفریحی برای هر زوج بر اساس امکانات و فرصت های بالقوه و بالفعلی که از طریق مراجع دولتی و خصوصی و خیرخواهانه بصورت شبکه ای تامین می گردد نیز امکانی است که تعامل مستمر با زوجهای جوان را در یک دوره زمانی محقق کرده و با رصد خانواده های شرکت کننده در طرح ، از بروز آسیبهای احتمالی در سالهای اولیه زندگی آنان پیشگیری می کند .

زمان و مکان مراسم افتتاح پایگاه ترویج ازدواج و تحکیم خانواده و جشن ولادت حضرت زهرا س در مساجد با حضور مردم و جوانان و زوجهای جوان بشرح زیر است:

مسجد حضرت ابالفضل ع : امام جماعت حجت الاسلام احمد پور؛ نشانی: شهرری، میدان بسیج مستضعفین، نرسیده به میدان معلم، خیابان شهید محبتی. زمان برگزاری مراسم با حضور اهالی محله و منطقه پنجشنبه ۱۷ اسفند مماعت ۱۵ تا ۱۷ در فرهنگسرای ولاء شهرری میدان نماز.

مسجد رسول اکرم(ص) امام جماعت حجت الاسلام رحیمی؛ نشانی: منطقه ۱۰ تهران، خیابان قزوین، خیابان شهید عظیمی. زمان برگزاری مراسم با حضور اهالی محله و منطقه پنجشنبه ۱۷ اسفند بعد از نماز عشاء در مسجد.

مسجد جامع المهدی(عج): امام جماعت حجت الاسلام فلاح؛ نشانی: شهر ری دولت آباد، فلکه اولیه، خیابان دهخدا، کوچه مسجله. زمان برگزاری مراسم با حضور اهالی محله و منطقه جمعه ۱۸ اسفند بعد از نماز عشاء

مسجد صادق آل محمد(ع): امام جماعت حجت الاسلام مردجو؛ نشانی: تهران جنت آباد جنوبی خیابان شهید پژوهنده (شاهین جنوبی). زمان برگزاری مراسم با حضور اهالی محله و منطقه شنبه ۱۹ اسفند بعد از نماز عشاء.

مسجد امام حسین(ع): امام جماعت حجت الاسلام بصیری؛ نشانی: مسجد امام حسین (ع)، خیابان شریعتی، روبروی خیابان کلاهدوز، کوچه امام زاده اسماعیل(ع). زمان برگزاری مراسم با حضور اهالی محله و منطقه یکشنبه ۲۰ اسفند بعد از نماز عشاء.