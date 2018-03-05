دهیاران کاهش آسیب های اجتماعی در روستاها را جدی بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی در جلسه شوراهای اسلامی شهر و روستا ،شهرداران و دهیاران شهرستان شهریار توجه به نیروی انسانی متخصص را از سوی مسئولین خواستار شد و گفت: امروزه متخصصین امر توسعه به این نکته اذعان دارند که تربیت و استفاده از نیروی انسانی کارآمد یکی از ابزارهای رسیدن به توسعه پایدار و متوازن است.

مقیمی با اشاره به اینکه به هرحال منابع نفتی یا معدنی روزی به اتمام می رسد تأکید کرد:نیروی انسانی متخصص سرمایه اصلی کشور محسوب می شود چراکه کشور هزینه زیادی برای تربیت این نیروهای آموزش دیده متحمل شده است.

وی با اشاره به متفاوت بودن مدل های توسعه از کشوری به کشور دیگر خاطرنشان کرد:نمی توان مدل توسعه ای که کره جنوبی یا سنگاپور پیموده اند در ایران طی کرد چرا که مدل های توسعه در کشورها با توجه به ظرفیت های آن کشور محقق می شود .

استاندار تهران ادامه داد:شروع توسعه دو کشور ایران و کره جنوبی تقریبا همزمان بوده است و اینکه اکنون کره جنوبی به یک کشور توسعه یافته مبدل شده اهمیت دادن این کشور به مقوله پژوهش و محافل علمی و دانشگاهی است.

وی تربیت نیروی متخصص وآموزش دیده در همه مشاغل را کلیدواژه رسیدن به توسعه دانست و افزود:معتقدم که باید هم کارگر و راننده آموزش دیده و متخصص و هم مهندس و معلم متخصص تربیت کنیم .

مقیمی در ادامه با تکیه بر عنصربومی بودن دهیاران ،خطاب به اعضای شوراهای اسلامی شهروروستا گفت:توصیه من به شما این است که در انتخاب دهیاران دو اصل اهمیت دادن به آموزش و پرهیز از نگاه بخشی و توجه به مشکلات کشور ؛مدنظر داشته باشید.

استاندار تهران تلاش مضاعف از سوی مردم و مسئولین را از عوامل پویایی اقتصاد در کشور برشمرد و افزود:همه ما سوار یک کشتی هستیم و اگر امروز کاهش آسیب های اجتماعی از سوی شوراها و دهیاران جدی گرفته نشود ،فردا خود ما گرفتار این آسیب ها خواهیم شد.