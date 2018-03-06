فرهنگ سازی برای تحقق اقتصاد مقاومتی و سبک زندگی اسلامی ضروری است

حجت‌الاسلام علی دارابی در گفت و گو با خبرنگار مهر در اراک اظهار داشت: سازمان تبلیغات اسلامی ارتباطی مستحکم با اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی دارد و معتقدیم جمعی که در این کمیسیون حضور دارند متشکل از شخصیت های آشنا به مسائل فرهنگی و دینی می باشند که دغدغه مندانه پیگیر مسائل مربوطه هستند.

وی افزود: امسال نشست مشترکی با کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی برگزار شد و در این نشست، اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس به بیان دغدغه هایی پرداختند که مورد توجه مسئولان سازمان تبلیغات اسلامی نیز بود و به این سبب باید اقدامی عملیاتی انجام دهیم.

دارابی بیان کرد: با وجود محدودیت های سازمان تبلیغات اسلامی اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس با درک موقعیت این سازمان و بهره مندی این مجموعه از شبکه عظیم تبلیغاتی و همچنین شبکه هیأت های مذهبی و تشکل های دینی واقف هستند که سازمان تبلیغات اسلامی در عملیات تبلیغی خود می تواند از ظرفیت های اثرگذاری استفاده کند.

معاون امور مجلس و استان‌های سازمان تبلیغات اسلامی کشور خاطرنشان ساخت: در این راستا هرچه همراهی و همدلی حوزه فرهنگی با سازمان تبلیغات اسلامی افزایش یابد انسجامی درونی به واسطه این نشست ها و همراهی ها شکل می گیرد تا با استفاده از آن خلاهای فرهنگی را در کوتاه ترین زمان برطرف کنیم و نواقص موجود را به حداقل برسانیم تا بتوانیم با اقدامات فاخر شاهد تحولی عمیق باشیم.

وی در رابطه با بودجه ادارات کل تبلیغات اسلامی در سال آینده گفت: امیدواریم که در سال ۹۷ افزایشی در برنامه های فرهنگی و به ویژه افزایش روحانیون مستقر در مناطق محروم و روستایی کشور داشته باشیم، زیرا تعالی فرهنگ به دست مسئولان استانی و شهرستانی است و در هر جا یک روحانی مجرب و اهل فکر، اندیشه، دغدغه مند رفع مشکل مردم و مهربان نسبت به جوانان باشد، قدرت بروز انقلابی فرهنگی در منطقه خود را دارد.

دارابی افزود: معتقدیم تبلیغ در دهه ۹۰ کار بسیار حساس و ظریفی است که با دهه های گذشته فرق دارد، زیرا شبکه های اجتماعی تنها به دنبال بیان حرفی دارای بار منفی هستند که آثار زیان باری به وجود آورند و به این سبب مبلغان باید به فضای مجازی توجه ویژه ای داشته باشند و این مسئله را یک فرصت تبلیغی مناسب بدانند.

وی در رابطه با تعامل سازمان تبلیغات اسلامی با دیگر سازمان ها و دستگاه ها تصریح کرد: سازمان تبلیغات اسلامی به سبب اینکه مدیریت میانی فرهنگی کشور را بر عهده دارد، برای اجرای برنامه های فرهنگی نیازمند مشارکت تمامی دستگاه های اجرایی است و در ستاد ساماندهی شئون فرهنگی و مناسبت های دینی با بهره گیری از همفکری دستگاه های اجرایی می توانیم به موقعیتی ایده آل دست یابیم.

معاون امور مجلس و استان‌های سازمان تبلیغات اسلامی کشور ادامه داد: مساله اعتکاف یکی از اقدامات فرهنگی و دینی در جامعه است که در چندسال اخیر با حضور پرشور جوانان و نوجوانان برگزار می شود و حضور جوانان جامعه در این مراسم معنوی که یک سنت نبوی است تنها با مشارکت دستگاه های اجرایی ممکن می شود.

دارابی ضمن اشاره به اینکه سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه های اقتصاد مقاومتی و ترویج فرهنگ ایرانی و اسلامی نیز برنامه هایی را دنبال می کند، اظهار داشت: وظیفه سازمان تبلیغات اسلامی فرهنگ سازی و جریان سازی فرهنگی است که به این ترتیب با برگزاری گفتمان های دینی، دانشجویی، دانش آموزی و مسجدی بستر مناسبی را برای توجه به ابعاد اقتصاد مقاومتی آنگونه که مد نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی است فراهم می آورد.

وی تصریح کرد: هدف ما این است که قشر جوان جامعه انگیزه های لازم را به دست آورند و مسیر حرکت جهادی اقتصاد مقاومتی را هموار سازند، اقداماتی که در بخش های مختلف سازمان اعم از دبیرستان های علوم و معارف اسلامی به انجام رسیده، منظومه فکری مقام معظم رهبری را در ساحت اقتصاد مقاومتی پیاده سازی می کند.

معاون امور مجلس و استان‌های سازمان تبلیغات اسلامی کشور اضافه کرد: هیأت ها و تشکل های دینی و مذهبی و کانون های فرهنگی و تبلیغی و ظرفیت های سازمانی تبلیغات اسلامی بسیج شده اند تا نسبت به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی کمک موثر فرهنگی داشته باشند، زیرا اقتصاد مقاومتی نیازمند فرهنگ سازی عمیقی است و باید نسبت به ابعاد مختلف آن آگاهی اجتماعی به وجود آید.