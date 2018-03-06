برگزیدگان دومین جایزه ادبی «ریحانه» معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، دوشنبه شب در ادامه برنامه های جنبی همایش ملی ریحانه النبی به میزبانی شیراز، از میان ۳۷۳ نفر برگزیدگان رده سنی نوجوان تقدیر شد که در بخش یادشده برگزیدگان شعر،عایشه دلگشازاده برگزیده نخست، لیلا جنگجویی نفر دوم و نوش‌آفرین افشاری به عنوان مقام سوم تندیس و جایزه دومین جایزه ادبی ریحانه را دریافت کردند.

همچنین آرمان مفتاحی، سهراب سروری، مهدی هدایت‌پناه، محمدجواد بهروزی، علی برمشور، محمدرضا نیک‌منش، عرفان بهروزی‌نیا شایسته‌ تقدیر قرار گرفتند. این در حالیست که در شب شعر ریحانه که دوشنبه در تهران و شیراز برگزار شد تعدادی از شاعران به شعرخوانی پرداختند و ۵ بانو اشعار خود را قزائت کردند.

بر این اساس، در ادامه برنامه های این همایش، سه شنبه ۱۵ اسفند جاری نمایشگاه صنایع دستی و جشن های مردمی کوثر و چهارشنبه ۱۶ اسفندماه همایش ملی نهج البلاغه در شهر مُهر برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، همایش ملی ریحانه النبی با برپایی دومین دوره جایزه ادبی ریحانه به میزبانی شهرستان مهر، پنجشنبه ۱۷ اسفند جاری به کار خود پایان می دهد.