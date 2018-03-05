آمادگی دستگاه هادر پذیرایی از مسافران/ظرفیت گردشگری شفت معرفی شود

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به نزدیکی سال نو و آغاز سفرهای نوروزی برگزاری ستاد تسهیلات سفر و شورای ترافیک در دستور کار اغلب شهرستان ها استان گیلان قرار گرفته است.

در شهرستان شفت نیز این جلسات به صورت تجمیعی و با حضور اعضای هر دو کارگروه دوشنبه در سالن میرزای شفتی فرمانداری این شهرستان برگزار شد که محوریت جلسه نبود مسئول اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری این شهرستان و انتقال به یکی دیگر از دستگاه های اجرایی و افزایش ۱۰۰ درصد تصادفات فوتی درون و برون شهری بود.

رها کردن مسئولیت یک اداره بدون هماهنگی با فرماندار شفت

فرماندار شفت در این جلسه با گلایه از بدون مسئول بودن اداره میراث فرهنگی شهرستان طی یک ماهه گذشته و بی توجهی اداره کل به این موضوع، اظهار کرد: شهرستان شفت یکی از شهرستان های گردشگری استان گیلان محسوب می شود بی توجهی اداره کل میزاث فرهنگی به این موضوع جای انتقاد و گلایه دارد.

محمدرضا محسنی با اشاره به اینکه مسئول این اداره بدون هماهنگی با فرماندار، دستگاه مربوطه را رها کرده است، افزود: اینکه اداره ای بدون درنظر گرفتن جانشین برای مسئول مربوطه از سوی مدیران استانی رها می شود به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

وی با بیان اینکه یکی از تأکیدات استاندار گیلان توجه به حوزه گردشگری به عنوان اولویت اصلی توسعه استان است، خاطرنشان کرد: مدیر استانی یک سازمان باید نگاه متوزان داشته باشد.

فرماندار شفت با تأکید براینکه هرگونه کم کاری در حوزه میراث فرهنگی شهرستان شفت متوجه اداره کل میراث فرهنگی است، تصریح کرد: در این زمینه بارها با مدیرکل این سازمان تماس گرفته شده ولی متاسفانه وی پاسخگو نبوده است.

نبود پکیج مناسب از ظرفیت های گردشگری گیلان در جهت جذب سرمایه گذار

وی همچنین به برگزاری چهار جشنواره بومی و محلی در سطح شهرستان نیز اشاره کرد و یادآورشد: متاسفانه در هیچ کدام از این جشنواره ها مدیرکل صنایع دستی گیلان و یا حتی یکی از معاونین وی حضور نیافته و میزاث فرهنگی نیز نقشی در برگزاری این جشنواره ها نداشته است.

محسنی با تأکید به معرفی ظرفیت های گردشگری شهرستان شفت از سوی میراث فرهنگی، ادامه داد: متاسفانه هنوز هیچ پکیجی از ظرفیت های حوزه گردشگری استان گیلان تهیه نشده تا در راستای جلب سرمایه گذار از آن استفاده شود.

وی با بیان اینکه مدیر هر سازمانی باید برنامه محور عمل کند، افزود: مدیرکل میراث فرهنگی گیلان باید تا زمان مشخص شدن مسئول نمایندگی این اداره در شهرستان یکی از معاونین خود را مسئول دبیر ستاد تسهیلات سفر شهرستان معرفی کند وگرنه هرگونه کم کاری در این زمینه متوجه خود اداره کل خواهد بود.

افزایش ۳۱ درصدی تصادفات فوتی شفت در سال جاری

فرماندار شفت با اشاره به برخی از ظرفیت های شهرستان در زمینه اسکان مسافران نوروزی، گفت: شهرستان شفت دارای ۲۵۰ مسافر خانه، ۲۵ رستوران، ۱۲ سفرخانه و پنج مرکز اقامتی و رفاهی و خدماتی است.

وی همچنین در ادامه به موضوع شورای ترافیک و افزایش تصادفات فوتی شهرستان شفت طی ۱۱ ماهه گذشته اشاره و اظهار کرد: متاسفانه آمارهای در این حوزه مطلوب نیست.

محسنی با بیان اینکه دلیل وقوع بسیاری از تصادفات عامل انسانی و بخش دیگر آن عوامل فنی، راه و نبود روشنایی کافی و سایر موارد است، گفت: براساس آمارها تصادفات درون و برون شهری شهرستان شفت به نسبت سال گذشته افزایش یافته است.

وی با اشاره به افزایش ۳۱ درصدی تصادفات فوتی، خاطرنشان کرد: در سال گذشته در سال گذشته در این مدت ۲۱ فقره تصادفات منجر به فوت رخ داده بود که این آمار در مدت مشابه سال جاری به ۲۳ نفر رسیده است.

فرماندار شفت از افزایش هفت درصدی تصادفات جرحی نیز در این شهرستان خبرداد و تصریح کرد: در سال جاری ۳۰۸ مورد تصادف جرحی با ۵۰۰ مجروح در شهرستان شفت رخ داده است.

وی با بیان اینکه در مجموع تصادفات نیز با افزایش هشت درصدی روبه رو هستیم، یادآورشد: ۳۲۹ فقره تصادف درون و برون شهری در سال جاری نشان دهنده این است که در این زمینه نیازمند تلاش و فرهنگ سازی هستیم.

برگزاری ۱۲ دوره آموزشی در مدارس شفت

در ادامه این جلسه فرمانده انتظامی شفت نیز با اشاره به فرارسیدن نوروز و لزوم برنامه ریزی همه دستگاه ها، اظهار کرد: با توجه به آماده سازی مدارس از سوی آموزش و پرورش برای اسکان مسافران نوروزی باید لیست این مدارس و مسئول نگهبانی آن به فرماندهی انتظامی شهرستان اعلام شود.

سرهنگ علی صداقت با بیان اینکه نیروی انتظامی شهرستان برنامه ریزی لازم برای ایجاد امنیت و حفظ آرامش در روزهای پایانی سال و همچنین ایام تعطیلات نوروز را انجام داده است، ادامه داد: نیروی انتظامی تلاش خود را برای فراهم کردن محیطی آرام در ایام تعطیلات نوروز انجام می دهد.

وی با اشاره به اینکه آمارهای اعلام شده از تصادفات فوتی و جرحی در شهرستان شفت رضایت بخش نیست، تصریح کرد: متاسفانه هم در تصادفات درون شهری و هم برون شهری با افزایش روبه رو بوده ایم.

فرمانده انتظامی شفت با بیان اینکه بیشترین آمار تصادفات در این شهرستان مربوط به موتورسواران با ۳۵ درصد است، یادآورشد: ۷۰ درصد تصادفات نیز مربوط به عوامل انسانی است.

وی برلزوم فرهنگ سازی و توجه به برنامه های آموزشی برای کاهش تصادفات نیز تأکید کرد و افزود: در سال جاری با همکاری آموزش و پرورش شهرستان ۱۲ مورد کلاس آموزشی با حضور ۳۵۰ دانش آموز برگزار شد.

سرهنگ صداقت با تأکید برنقش رسانه های و فضای مجازی در ترویج این فرهنگ، افزود: با برنامه ریزی مناسب باید در راستا کاهش تصادفات با توجه به تأثیرات منفی اجتماعی آن گام برداریم.

وقوع ۲۰۸ فقره تصادف جرحی شفت طی ۱۱ ماهه گذشته

جانشین فرماندهی پلیس راه فومنات نیز در ادامه این جلسه با اشاره به برخی آمار تصادفات ۱۱ ماهه گذشته سال جاری در حوزه شهرستان شفت، اظهار کرد: ۲۲ فقره تصادف منجر به فوت با ۲۴ متوفی است.

سروان آقایی با اشاره به اینکه براساس این آمار در تعداد تصادفات با افزایش ۹ فقره و در تعداد فوتی ها نیز با افزایش ۱۰ نفر روبه رو هستیم، افزود: در طی این مدت ۲۰۷ فقره تصادف جرحی با ۳۰۸ مجروح رخ داده است.

وی عدم توجه به جلو با ۲۹ فقره تصادف، عدم حق تقدم با ۹ فقره و عدم توانایی در کنترل با شش فقره را بیشترین تصادفات در شهرستان شفت عنوان کرد و گفت: در این مدت ۲۴ فقره تصادف عابران پیاده، ۹۵ فقره موتورسیکلت، ۹۷ مورد تصادف خودروی سواری و ۱۳ فقره نیز باربری و وانت بار در این شهرستان گزارش شده است.

جانشین فرماندهی پلیس راه فومنات با تأکید براینکه بسیاری از مشکلات در محورهای پرخطر شهرستان با هزینه اندک و در بازه زمانی کوتاه قابل رفع است، تصریح کرد: در بسیاری از این محورها با آشکارسازی مناسب، دپوی شن به عنوان مانع و یا اصلاح روشنایی مشکلات برطرف می شود.

به گفته آقایی در زمینه آموزش و فرهنگ سازی نیز با برگزاری جلسات با دهیاران و شوراهای اسلامی می توان بسیاری از موارد را ذکر و حل کرد.