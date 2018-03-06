فرهنگ احسان و نیکوکاری به خوبی نهادینه و تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی خاتمی شامگاه دوشنبه در دیدار با کارکنان کمیته امداد اظهار داشت: کمیته امداد امام خمینی (ره) توانسته در زمینه محرومیت زدایی و ایجاد فضای کسب و کار برای مددجویان خود موفق عمل کند.

وی با بیان اینکه بعد از گذشت نزدیک به ۳۹ سال از تأسیس کمیته امداد شاهد تحولات گسترده و بنیادین در این مجموعه هستیم، گفت: باید خدمت به جامعه هدف کمیته امداد روزبه‌روز بهتر و بیشتر شود و فرهنگ احسان و نیکوکاری در جامعه به خوبی تقویت شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه زنجان با بیان اینکه امام راحل از همان اوایل پیروزی انقلاب به فکر محرومان جامعه بودند، گفت: نباید برای نیازمندان و فقرا فخرفروشی کرد.

خاتمی تأکید کرد: خواسته همه مددجویان و خانواده بزرگ کمیته امداد، خودکفایی تعداد جمعیت تحت پوشش این نهاد است تا توان اداره زندگی خود را داشته و دیگر نیازمند کمیته امداد نبوده و استقلال داشته باشند.

وی افزود: توسعه مراکز خیریه و نیکوکاری در زنجان باید در اولویت باشد و ارزشمندترین خدمت کمیته امداد فراهم کردن بسترهای لازم برای کمک خیران به همنوعان خود است.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه زنجان ایجاد مراکز نیکوکاری در مساجد و محلات را از برنامه‌های تاثیرگذار کمیته امداد امام خمینی (ره) عنوان کرد و گفت: اجرای این طرح باعث توسعه هر چه بیشتر فرهنگ احسان و نیکوکاری در جامعه شده و در راستای تحقق اهداف محرومیت زدایی کمیته امام خمینی(ره)، مؤثر بوده است.

خاتمی با بیان اینکه برنامه ریزی برای توانمندسازی مددجویان باید مورد توجه ویژه مسئولان کمیته امداد استان زنجان باشد، گفت: با اجرای طرح‌های توانمندسازی مددجویان، سالانه بخشی از جمعیت تحت پوشش کمیته امداد استان زنجان از چرخه حمایتی خارج می‌شوند.