توافقنامه ژنو از توافقنامه اسلو بدتر است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه شيخ احمد ياسين رهبر حماس امروز ضمن انتقاد از توافقنامه ژنو گفت :" اين توافقنامه از توافقنامه اسلو كه در سال 1993 منعقد شد بدتر است چرا كه موضوع اجازه بازگشت پناهندگان فلسطيني به سرزمينشان را نيز رد كرده است . "

ياسين در گفتگو با هفته نامه آلماني اشپيگل گفت:" هيچ كس حق ندارد فلسطيني ها را از حقوق خود محروم سازد . " وي گفت :" توافقنامه ژنو كه اين ماه در سوئيس منعقد شد ، اشتباهات گذشته را تكرار كرده بود . ياسين در پاسخ به اين سوال كه آيا اميدي هست كه فلسطيني ها و اسرائيلي ها روزي در كنار هم با خوبي و خوشي زندگي كنند، گفت :" آنها مي توانند دولتي در اروپا داشته باشند . "

رهبر حماس در ادامه افزود :" آنها ميليونها فلسطيني را از خانه هاي خود راندند، اسرائيلي ها نمي خواهند در اينجا همانند ديگران زندگي كنند و حقوق برابر با ديگران داشته باشند ."وي هرگونه آتش بس با اسرائيل را رد كرد و گفت :" تا زماني كه آنها از نواحي متعلق به فلسطينيها عقب نشيني نكنند ، آتش بسي در كار نيست . "



