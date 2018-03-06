اِعمال فشاربر روسیه جهت بیرون راندن نیروهای نیابتی ایران ازسوریه!

به گزارش خبرگزاری مهر، سناتور «چاک شومر» رهبر اقلیت دموکرات در مجلس سنای آمریکا روز دوشنبه در دومین کنفرانس «آیپک» (کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل- AIPAC) در خصوص علت عدم برقراری صلح در خاورمیانه تا به امروز مدعی شد: «به رغم باور و اعتقاد بسیاری از یهودیان به راه حل دو دولتی جهت برقراری صلح در خاورمیانه، معتقدم که بسیاری از اعراب و بسیاری از مردم فلسطین با تشکیل یک دولت یهودی در خاورمیانه موافق نیستند و به همین دلیل آمریکا باید با قدرت از اسرائیل حمایت کند».

شومر در ادامه پیرامون یکی از بزرگترین مشکلات رژیم صهیونیستی در آینده گفت: «بسیاری از جوانان اسرائیلی به اندازه نسل قبلی، نسبت به اسرائیل احساس تعلق خاطر نمی کنند. با این مشکل باید روبرو شد و آن را برطرف کرد».

این سناتور دموکرات خواستار قطع کمکهای میلیون دلاری آمریکا به مقامات فلسطینی شد که به ادعای وی، هر روز فعالانه به تروریسم یاری می رسانند.

چاک شومر همچنین مدعی شد: «حال باید به خطری اشاره کنم که اسرائیل با آن روبروست؛ تهدیدی از جانب ایران، یک قدرت به تازگی احیاء شده، که اکنون در خاک سوریه بسیار فعال است. چند هفته پیش، یک پهپاد ایران وارد حریم هوایی اسرائیل شد. نیروهای نیابتی ایران در خاک سوریه و در مجاورت مرزهای شمالی اسرائیل به پناهگاههایی امن دست یافته اند».

رهبر اقلیت دموکرات در مجلس سنا با اشاره به اعطای اختیارات لازم به رئیس جمهور کنونی آمریکا برای مقابله با فعالیت بدخواهانه ایران در منطقه از سوی اعضای کنگره آمریکا و در قالب «قانون اجبار تایلور» ادعا کرد که «اکنون زمان استفاده از این اختیارات رسیده است؛ نه فقط برای مقابله با ایران بلکه برای تحت فشار گذاردن روسیه جهت دفع و عقب راندن نیروهای نیابتی ایران در سوریه».