ایران درصدد احیای یک امپراتوری در منطقه است!

به گزارش خبرگزاری مهر، «مایک پنس» معاون رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در دومین روز از کنفرانس سالانه «ایپک» (کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل- AIPAC)- که آن را «بانفوذ ترین» لابی اسرائیل در واشنگتن خواند- با اشاره تلویحی به پیروزی نیروهای نظامی ایران در جنگ سوریه گفت که «آمریکا اجازه نمی دهد شکست داعش در منطقه، به یک پیروزی برای ایران تبدیل شود» و ادعا کرد که «ایران درصدد برپایی مجدد امپراتوری پارس در منطقه است»

معاون رئیس جمهور آمریکا با اشاره به تداوم روند توسعه موشکهای بالستیک ایران که تهدید کننده موجودیت اسرائیل هستند، گفت که اقدامات تحریک آمیز ایران بدون پاسخ نخواهد ماند.

مایک پنس همچنین مدعی شد: «ترامپ وعده داد با ایران که حامی تروریسم است، مقابله کند و چندی پیش با بیان اینکه بار دیگر توافق هسته‌ای منعقده با ایران (برجام) را تأیید نمی‌کند، این امر را محقق کرد».

مایک پنس در خصوص توافق هسته ای ایران (۲۰۱۵) ادعا کرد: «توافق هسته‌ای فاجعه‌آمیز ایران که دولت قبلی آمریکا آن را امضا کرد، مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای نشد؛ بلکه تنها زمان آن را به تعویق انداخت. حال اگر توافق هسته ای ایران طی ماه‌های جاری اصلاح نشود، دولت آمریکا فوراً از برجام خارج خواهد شد».

او با تمجید از «دونالد ترامپ» به عنوان رئیس جمهوری که بزرگترین دوست و حامی اسرائیل در سراسر تاریخ آمریکا به شمار می رود (!)، گفت که اتحاد آمریکا و اسرائیل محکم‌تر و روابط آنها بسیار عمیق تر از گذشته و حمایت واشنگتن از امنیت اسرائیل بیش از هر زمان دیگر است.

وی در ادامه گفت که دستیابی به توافق جامع صلح میان فلسطینیان و اسرائیل، به سازش و مصالحه هر دو طرف این تعارض نیازمند است و اینکه مقامات دولت آمریکا در حال کار بر روی طرح صلح پیشنهادی ترامپ هستند.

وی در ادامه ادعا کرد که «آمریکا هرگز بر سر امنیت دولت یهودی اسرائیل سازش نخواهد کرد!».

معاون رئیس جمهور آمریکا توجه و پرداختن به صلح خاورمیانه را اولویت مهم دولت ترامپ خواند و اعلام کرد که در صورت موافقت طرفین تعارض، دولت آمریکا از راه حل دو دولتی حمایت خواهد کرد.