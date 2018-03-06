۵۸۵ عملیات اطفای حریق در اردبیل انجام شد

محمودرضا یعقوبی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: علاوه بر این ۵۹۶ عملیات امداد و نجات نیز توسط مأموران آتش‌نشانی انجام شد.

وی افزود: با وجود اینکه با کمبود نیروی آتش‌نشان مواجه هستیم، هیچ مأموریتی با تأخیر انجام نمی‌شود.

مدیرعامل آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اردبیل تعداد کل نیروهای عملیاتی آتش‌نشانی را ۱۳۵ نفر عنوان و اضافه کرد: استاندارد تعداد نیرو یک مأمور برای دو هزار و ۹۰۰ نفر جمعیت است و با استاندارد فاصله داریم.

به گفته یعقوبی تعداد پایگاه‌های آتش‌نشانی نیز پنج مورد است و دو پایگاه دیگر نیز به زودی به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی به آموزش مستمر نیروهای امدادی اشاره کرد و افزود: در شرایط ویژه از جمله چهارشنبه آخر سال نیز تمامی نیروها به وضعیت آماده‌باش درخواهند آمد.

مدیرعامل آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اردبیل از اهداف این مجموعه را اطلاع‌رسانی و آموزش مردم در آستانه چهارشنبه عنوان و اضافه کرد: حوادث سال‌های گذشته نشان می‌دهد اطلاع‌رسانی در کاهش میزان حوادث و خسارت‌ها موثر است.