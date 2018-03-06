زنگ طبیعت در شاهرود نواخته شد/ ضرورت حفظ منابع طبیعی

محمدرضا کشاورزیان در حاشیه برگزاری آئین نواخته شدن زنگ طبیعت به میزبانی مدرسه خدیجه کبری(س) شاهرود در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تشریح برنامه‌های هفته منابع طبیعی در شاهرود بیان کرد: نخستین برنامه این هفته زنگ طبیعت است که با غرس نهال در این مدرسه با حضور مسئولان آغاز و با برنامه‌های مختلف ادامه می‌یابد، همچنین در همه‌روزهای هفته، سخنرانی در خصوص منابع طبیعی در مدارس از ساعت هشت الی ۱۰ صبح برگزار می‌شود.

وی بابیان اینکه امسال هفته منابع طبیعی با شعار «منابع طبیعی با مردم برای مردم» نام‌گذاری شده است، افزود: تحقق این شعار جز با خودیاری مردم و همیاری مسئولان منابع طبیعی امکان‌پذیر نخواهد بود.

رئیس منابع طبیعی شاهرود حضور در گلزار شهدا و اجرای مراسم گل‌افشانی با حضور مسئولان و خانواده‌های شهدای منابع طبیعی را دیگر برنامه این هفته دانست و گفت: همایش همیاران طبیعت با مشارکت آموزش‌وپرورش و تقدیر از همیاران طبیعت دانش‌آموز و برگزاری راهپیمایی سبز مدارس از دیگر برنامه‌های این هفته است.

کشاورزیان تأکید کرد: در این هفته برگزاری مراسم جشن طبیعت همراه با غرس نهال با همکاری دانشگاه صنعتی شاهرود و برگزاری مسابقات والیبال تحت عنوان جام طبیعت و اهداء جوایز به شرکت‌کنندگان نیز در زمره برنامه‌های هفته است.

وی از توزیع و غرس ۲۰۰هزار نهال از انواع کاج سنجد، عرعر، اقاقیا و ... هم‌زمان با هفته منابع طبیعی در این شهرستان خبر داد و افزود: بازدید از پروژه‌های آبخیزداری با حضور مردم و مسئولان نیز در هفته منابع طبیعی برگزار می‌شود.