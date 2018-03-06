به گزارش خبرنگار مهر، جعفر شهامت صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: طی ۱۰ ماهه سال جاری بیش از ۲۵۵ هزار و ۸۲ سفر در خراسان ‌جنوبی انجام شده است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل خراسان‌جنوبی بیان کرد: ماهیت حمل و نقل قابلیت اشتغال‌زایی مناسبی اعم از مستقیم و غیرمستقیم داشته و نزدیک به هشت هزار و ۴۰۲ راننده و هزار و ۶۵۳ مسافر در بخش مسافری و کالا به طور مستقیم فعالیت دارند.

شهامت ادامه داد: در ده ماهه سال جاری بر اساس ثبت اطلاعات کارت هوشمند در سامانه رصد، برای بیش از ۲۴۶ نفر در این بخش زمینه اشتغال پایدار فراهم شده است.

وی افزود: تعداد شاغلین در بخش حمل و نقل با افزایش موجودی سرمایه افزایش می یابد و همچنین میزان اشتغال‌زایی در این بخش نیز در خراسان‌جنوبی تا پایان سال جاری افزایش خواهد داشت.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل خراسان‌جنوبی گفت: یکی از مهمترین اقدامات در جهت پایدار بودن اشتغال افراد در بخش حمل و نقل جاده‌ای اجرای طرح‌های نوسازی است که این طرح‌ها و توان کاری را در آنان افزایش می‌دهد.

شهامت اظهار کرد: در جهت توسعه ناوگان عمومی حمل و نقل روستایی اقدام به واگذاری تعدادی خودروی تاکسی روستایی با قیمت ۳۱ میلیون تومان شده که ۸۰ درصد این مبلغ به صورت وام با کارمزد ۴ درصد و با مدت زمان بازپرداخت حداکثر ۵ سال خواهد بود.

وی یادآور شد:۲۰ درصد باقیمانده از مبلغ مورد نیاز برای خرید تاکسی روستایی ویژه حمل و نقل روستایی از طریق آورده شخصی متقاضیان تامین می‌شود که فرصت مناسبی برای فعالان این عرصه به شمار می‌آید.