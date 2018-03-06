هیچ کمبودی در زمینه کالاهای مورد نیاز مردم در کردستان وجود ندارد

به گزارش خبرنگارمهر، حسین فیروزی شامگاه یکشنبه در کمیسیون تنظیم بازار استان که در سالن شهدای دولت استانداری تشکیل شد، با اشاره به اینکه بنای دولت بر مداخله حداقلی در بازار است، گفت: می طلبد در آستانه تعطیلات نوروز بازاریان اقدام به خرید و عرضه اجناس باکیفیت به مردم باشند.

وی عنوان کرد: بازاریان باید به ویژگی های محیطی بازار استان توجه داشته باشند و فضایی جذاب برای خرید مردم وتشویق آنها به خرید کالاها فراهم کنند.

وی با اشاره به اینکه تنظیم بازار استان بر محور عرضه وتقاضا پیش برده می شود، افزود: معتقدیم بازاریان ما می توانند بازار را بخوبی تنظیم و با برنامه درست عرضه وتقاضا را هم متناسب کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی کردستان بیان کرد: به دلیل ویژگی ایامی هم چون رمضان، محرم وایام تعطیلات نوروزی شاهد افزایش تقاضای برخی از اقلام می شویم و درراستای جلوگیری از ایجاد عدم تعادل در عرضه وتقاضا، کمیسیون تنظیم بازار استان وارد عمل می شود.

فیروزی با اشاره به اینکه بیشتر مسئولیت تنظیم بازار هم برعهده بازاریان است، اضافه کرد: خوشبختانه هم اکنون وضعیت عرضه وتقاضای اقلام موردنیاز در حال تعادل است وهیچ کمبودی دراستان نداریم.

وی عنوان کرد: به اندازه کافی کالای استراتژیک در انبارهای استان وجود دارد و جای نگرانی در تامین مایحتاج مردم وجود ندارد.

وی اظهارداشت: عرضه محصولات و کالاهایی هم چون گوشت قرمز و سفید و میوه که کمیسیون تنظیم بازار استان تهیه کرده باید در مکان هایی که بیشترین حضور وجمعیت مردم را داریم، انجام شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی کردستان اعلام کرد: این اقلام وکالاهای تنظیم بازار باید در حواشی شهرهای استان نه محله های بالاشهر و مرفه، توزیع شوند تا مردمی که قدرت خرید کمتری دارند بتوانند از این کالاها استفاده کنند.

فیروزی اولویت توزیع کالاهای تنظیم بازار را حواشی شهرها و نقاط پرجمعیت شهری خواند و گفت: تا ظهر روز سه شنبه هفته جاری باید سازمان های جهاد کشاورزی و صنعت،معدن وتجاری استان مکان های توزیع این کالاها در حاشیه شهرهای استان را تعیین کنند.

وی بیان کرد: کارگروهی با عنوان تنظیم هوشمند بازار و رصد و پایش مستمر بازار دراستان تشکیل شود و تا بیستم فروردین ماه سال آینده هم اقدام به رصد روزانه توزیع کالاها دراستان کند.