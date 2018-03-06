به گزارش خبرنگار مهر، محمودرضا عراقی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران بابیان اینکه گردشگری پدیده ای است که با زندگی روزمره مردم سر و کار دارد و بـه همین دلیل روز به روز توسعه بیشتری می یابد، گفت : پتانسیل های گردشگری همدان در سال ۲۰۱۸ می تواند در عرصه ملی و بین المللی به بهترین شکل معرفی شود.

معاون امور عمرانی استاندار همدان در ادامه گفت: باید برای استفاده از این شرایط و جلب گردشگران از وسایل مختلف و از جمله تبلیغات فراگیر بهره برد.

وی عنوان کرد: وسایل ارتباط جمعی در دنیای تبلیغات چنان قدرتی دارد که می تواند در جامعه، نسل جدیدی را برای نخستین بار پدید آورد.

عراقی ادامه داد: توانایی تغییر رفتار در انسانها و تشکیل ادراک آنها در راستای اهداف و منافع مبلغین انجام می گیرد و امروزه تبلیغات می تواند تصورات، ‌ اعتقادات و ذهنیات تازه ای را به انسان بدهد.

عراقی با اشاره به اهمیت رویداد «همدان ۲۰۱۸» و تاثیر بر حوزه گردشگری گفت: تبلیغات در توسعه صنعت گردشگری به هیچ وجه قابل چشم پوشی نیست چراکه در نظام توسعه این عرصه هم، همانند سایر عرصه ها هر روز توسعه پیدا می‌کند و در دهکده جهانی هر روز نقش پرنگ ‌تری به خود می‌گیرد.

معاون امور عمرانی استاندار همدان تاکید کرد: باید همدان را با ابزار به روز در تبلیغات جهانی کنیم.