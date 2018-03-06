۶۳۲تن برنج درکردستان توزیع شد/راه اندازی ۸۵غرفه توزیع میوه شب عید

به گزارش خبرنگارمهر، مدیر تنظیم بازارسازمان جهاد کشاورزی کردستان شامگاه یکشنبه در کمیسیون تنظیم بازار استان که در سالن شهدای دولت استانداری برگزارشد، گفت: در مقاطع و مناسبت های مختلفی هم چون ماه مبارک رمضان، محرم و ایام تعطیلات نوروز همه ساله اقدام به جذف و توزیع اقلام اساسی می کنیم.

شهریار حنیفی با اشاره به توزیع ۶۰ هزار تن برنج برای تعادل بخشی به بازار در آستانه تعطیلات نوروز امسال در سطح کشور، بیان کرد: متناسب با شاخص جمعیت کردستان هزار و ۳۰۰ تن سهمیه برای استان تعیین شده است.

وی با بیان اینکه میزان برنج مذکور در دو مرحله توزیع خواهد شد، عنوان کرد: در مرحله نخست آن ۶۳۲ تن در بین اقشار شهری و روستایی استان توزیع شده است.

وی ادامه داد: قیمت هر کیلوگرم برنج هندی ۱۱۲۱ برای مصرف کنندگان ۵۶۰۰ تومان، برنج هندی pr۱۱ ۲۶۰۰ و برنج همالی یا تایلندی هم ۳۲۰۰ تومان است.

مدیر تنظیم بازارسازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به اینکه مرحله دوم توزیع برنج از هفته آینده دراستان آغاز خواهد شد، بیان کرد: در زمینه برنج هیچ گونه مشکل ومحدودیتی نداریم و تا پایان فروردین ماه سال آینده توزیع ها ادامه دارد.

توزیع۱۴۰۰ تن سیب وپرتقال در کردستان

مدیرسازمان تعاون روستایی کردستان هم گفت: ۸۰۰ تن پرتقال و ۶۰۰ تن سیب سهمیه استان است که براساس شاخص جمعیتی شهرستان ها و با لحاظ گردشگرپذیربودن آنها توزیع میوه های شب عید انجام می شود.

احمد ذکریایی نژاد با اشاره به اینکه این میزان میوه در سردخانه های سنندج و مریوان دپو و ذخیره شدند، بیان کرد: سال گذشته میوه های شب عید در ۷۵ غرفه توزیع شد امسال تعداد غرفه های عرضه میوه دراستان به ۸۵ غرفه افزایش پیدا کرده است.

وی عنوان کرد: براساس دستورالعمل اعلام شده توزیع میوه های شب عید دراستان از ۲۵ اسفندماه آغاز وتا ۱۵ فروردین ادامه خواهد داشت.

مصرف تخم مرغ درکردستان ۴۵ تن است

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کردستان نیز با اشاره به اینکه توسط این شرکت کالاهای اساسی شامل مرغ و گوشت قرمز منجمد و تخم مرغ توزیع می شود، گفت: در ایامی مانند نوروز که تقاضا افزایش پیدا می کند، گوشت سفید وقرمز و تخم مرغ در استان به اندازه کافی ذخیره شده است.

پیمان اسکندری با اشاره به اینکه محدودیتی درعرضه محصولات مذکور دراستان وجود ندارد، عنوان کرد: براساس برآورد انجام شده مصرف تخم مرغ دراستان ۴۵ تن است و ۱۰ تن تخم مرغ وارداتی به استان وارد شده است.

وی بیان کرد: ۸۰ تن تخم مرغ دراستان توزیع شده و ۲۰ تن دیگر هم در سردخانه های استان موجود است و تا پایان سال ۲۰ تن دیگر را جذب خواهیم کرد.

بازاریان کردستانی مخالف برگزاری نمایشگاه های بهاره هستند

رییس اتاق اصناف کردستان هم دراین جلسه عنوان کرد: براساس نظر سنجی انجام شده از اتحادیه ها برپایی نمایشگاه های عرضه کالا به دلیل اینکه بازار استان توان آن را ندارد مخالف هستند.

فرید عزت پور اظهارداشت: متاسفانه دراین فروشگاه ها همواره کالاها واجناسی که به فروش نرفته، عرضه می شود.

وی بیان کرد: در عرضه مواد وکالاهای مورد نیاز استان مشکلی نداریم ولی به دلیل اینکه مالیات زیادی لحاظ می شود بازاریان هم باید سود بیشتری کنند و همین باعث ایجاد مشکلاتی در رابطه با عرضه می شود.

وی وجود دست فروشان و بالابودن میزان مالیات را از مشکلات بازاریان خواند وافزود: دست فروشان باید ساماندهی و فعالیت آنها هم قانونمند شود تا شاهد اختلاف قیمت در بازار نباشیم.