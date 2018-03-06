فراخوان طراحی یادمان جان باختگان هواپیمایی آسمان

به گزارش خبرگزاری مهر، «وقتی مرگ پر است از پرواز، پر است از راز، و هر جانداری چشنده مرگ است، آنچه باقی است خداست.

قصه پایان سرد و تلخ بال گشودن مسافران آسمانی ATR۷۲ پرواز ۳۷۰۴، در تاریخ آخرین روز بهمن ماه سال ۹۶ بر فراز کوه های سر به فلک کشیده خطه ی "پادنا" و در ارتفاعی که، تا خدا راهی نبود، رقم خورد و چون راه پرواز در پیش گرفتند، فرشتگان امدادرسان هلال سرخ، روزها در پی یافتن پیکرهای زخمی آنها در کولاک و برفی بی امان، در پهنه ی سپید میان آسمان و زمین، به رسم مهربانی ابدان جاودانه ها را جست و جو کردند.

دریغ و افسوس که مسافران پروازی بی بازگشت، بر بلندای سرزمینمان به آسمان ها پیوستند و بر مساحت قله های سرکشیده بر سپهر آبی اضافه شدند... که این وعده حق است که "بازگشت همه به سوی اوست."

جمعیت هلال احمر ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این هموطنان، و به یاد ۶۵ سرنشین پرواز تهران-یاسوج که آسمان نشین شدند و خط ادامه ی زندگی را، پروانه وار در اوج آسمان با پرکشیدن به افلاک ترسیم کردند، فراخوان طراحی یادمان جان باختگان هواپیما ATR۷۲ را در قالب ساخت مجسمه و یا طراحی محیطی دائمی اعلام می دارد.

طبق این فراخوان هنرمندان و علاقه مندان باید به شکل مستقیم یا غیر مستقیم موضوع این فراخوان را مورد توجه قرار دهند. همچنین با بهره گیری هنرمندانه از اصول و مبنای هنرهای تجسمی، یادمان جانباختگان و ایثارگری های نیروهای امدادرسان پس از حادثه را طراحی نمایند و این اثر باید با دید مناسب از تمامی زوایا بوده و قابلیت لازم در حجم‌سازی به صورت چند بعدی را دارا باشد.

علاقه مندان برای ارسال طرح باید به شرایط و مقررات زیر توجه کنند:

ویژگی های طرح

- اشاره مستقیم طرح به حادثه سقوط و جست و جوی ایثارگرانه نیروهای امدادی

- جذابیت برای مخاطب عام و توان برقراری ارتباط با عموم مردم و با توجه به شرایط اقلیمی

- یادمان طراحی شده باید جهت اجرا در منطقه محل حادثه قابل نصب باشد

- شرکت برای همه هنرمندان آزاد است

- هر هنرمند می تواند حداقل یک طرح و حداکثر ۳ طرح برای دبیرخانه ارسال کند.

- انتخاب طرح نهایی به صورت۲ مرحله ای (انتخاب اولیه بر اساس تصاویر ارسالی و انتخاب نهایی بر اساس مشاهده ماکت اثر) انجام می پذیرد. هزینه ساخت ماکت ۳ طرح نهایی به شرکت کنندگان پرداخت می شود.

- هزینه ساخت و نصب اثر نهایی برعهده جمعیت هلال احمر است

- لازم است تصاویر ارسالی از چند زاویه مناسب (چهار نمای اصلی و نمای بالا) تهیه و با کیفیت مطلوب برای هیأت انتخاب ارائه شود.

- امکان ارسال ۳d اثر برای شرکت کنندگان مقدور است.

- لازم است تصاویر ارسالی به همراه فایل word مشخصات شرکت کننده شامل نام و نام خانوادگی، شماره تماس و آدرس ایمیل و رزومه هنرمند به نشانی الکترونیکی news@rcs.ir ارسال شود.

- تصمیم گیری درباره موارد پیش بینی و اعلام نشده بر عهده کمیته برگزاری خواهد بود و از طریق دبیرخانه به اطلاع هنرمندان خواهد رسید.

- طرح های ارسالی به هنرمندان عودت داده نمی شود و در آرشیو جمعیت هلال احمر حفظ می شود.

- آخرین مهلت ارسال طرح، پایان فروردین ۹۷ است.

- علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره ۰۲۱۸۵۶۳۲۴۵۵ تماس بگیرند.