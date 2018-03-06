دستگیری یکی از اشرار مسلح و معروف جنوب شرق کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان،؛ سردار محمد قنبری اظهار داشت: یک شرور مسلح و سابقه دار که سابقه چندین مورد تیراندازی به ماموران پلیس و سابقه خرید و فروش سلاح و راهبندی، قتل و چندین فقره سرقت مسلحانه را دارد پس از حدود ۳ سال تعقیب، در حوزه استحفاظی استان و در محدوده شهرستان مهرستان با عملیات ضربتی پلیس دستگیر شد.

وی در تشریح این عملیات مهم بیان داشت: تیم های اطلاعاتی و عملیاتی پلیس، شناسایی و دستگیری این شرور مسلح و سابقه دار را به دلیل شرارت های متعدد در جنوب استان سیستان و بلوچستان و شهرستان های مهرستان و سرباز تحت تعقیب قرار دادند.

سردار قنبری افزود: ماموران پلیس امنیت عمومی استان پس از هفته ها اقدامات تخصصی و اشراف اطلاعاتی محل تردد این شرور را در حوالی مسیرهای فرعی شهرستان مهرستان شناسایی کردند که با یک دستگاه خودرو «لندکروزر» در حال تردد بود و به محض مشاهده یگان های عملیاتی پلیس به صورت مسلحانه با ماموران درگیر شد.

وی ادامه داد: این شرور، سابقه چندین فقره سرقت مسلحانه، چند مورد تیراندازی به سمت ماموران پلیس، ایجاد رعب و وحشت در بین مردم، خرید و فروش سلاح و مهمات، همکاری در جا به جایی مواد مخدر به صورت مسلحانه، قتل مسلحانه و راهبندی در سال های۹۳، ۹۴، ۹۵ و ۹۶ در سطح شهرستان های مهرستان و سرباز را در پرونده خود دارد.

این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: یگان های عملیاتی پلیس ضمن دستگیری این شرور مسلح از وی یک قبضه سلاح کلت کمری و مقادیر قابل توجهی مهمات کشف کردند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: امروز با اشراف اطلاعاتی پلیس در تمام نقاط استان، هیچ نقطه امنی برای اشرار و مخلان نظم و امنیت جامعه وجود ندارد و پلیس با جدیت با برهم زنندگان نظم عمومی برخورد مستمر و قاطع خواهد داشت.