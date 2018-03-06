مصرف آب در اردبیل بیش از حد استاندارد است/کاهش ذخایر سدها

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر سلیمانزاده صبح سه شنبه در نشست مشترک با اصحاب رسانه تصریح کرد: کشاورزی ۹۲ درصد و شرب حدود هشت درصد از مصارف آبی استان را شامل می شود اما در هر دو بخش بیش از استاندارد مصرف داریم.

وی متذکر شد: مصرف متوسط شرب و بهداشت ۱۷۵ متر مکعب است اما در استان مصرف به مراتب بیشتر است.

وی یکی از نتایج مصرف بی رویه را کاهش سطح منابع آبی مرکز استان به ویژه دشت اردبیل عنوان کرد و افزود: میزان برداشت بیش از چرخه بازیابی منابع آبی زیرزمینی است.

مدیرعامل آب منطقه ای استان به اجرای ۱۵ پروژه تعادل بخشی در این استان اشاره و تاکید کرد: هدف این است در میان مدت کسری منابع را جبران کنیم.

به گفته سلیمانزاده ۲۵ طرح و ۵۸ پروژه در این مجموعه اجرا می شود که چهار طرح مرزی است.

وی تصریح کرد: در نظر داریم طرح های مرزی را تا پایان سال آینده به اتمام برسانیم که منجر به تحول قابل توجه در استان خواهد شد.

وی اعتبارات مصوب این شرکت را ۷۴۲ میلیارد تومان عنوان و اضافه کرد: ۴۸۳ میلیارد تومان تاکنون به استان اختصاص یافته و تا پایان تیرماه انتظار می رود رقم قابل قبولی تخصیص یابد.

مدیر عامل آب منطقه ای استان به دایر بودن ۴۸ سد در این استان اشاره و تاکید کرد: دخایر سدها ۲۷۲ میلیون متر مکعب است و در وضعیت فعلی ذخایر ۱۴۳.۳ میلیون متر مکعب ذخیره داریم.

سلیمانزاده به کاهش ذخایر سدها اشاره و تاکید کرد: امسال ورودی سدها ۵۸ میلیون مترمکعب بوده و امید می رود با آب شدن برف کوهستان ها و بارش های بهاره بهبود یابد.

وی تاکید کرد: با وجود کاهش بارش ها میزان بارش سال آبی استان ۱۷۳.۶ میلی متر است.