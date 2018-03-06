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۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۸:۵۴

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر سنندج:

دهم اردیبهشت تحت عنوان روز «سنه» در تقویم محلی نام گذاری شد

دهم اردیبهشت تحت عنوان روز «سنه» در تقویم محلی نام گذاری شد

سنندج - رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر سنندج گفت: با تصمیم اعضا شورای شهر سنندج چهلمین روز از فصل بهار را تحت عنوان «سنه» در تقویم محلی به ثبت رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف اسدی شامگاه دوشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر سنندج گفت: ۱۰ اردیبهشت ماه در تقویم محلی شهر سنندج به نام روز سنه نام گذاری شده است.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر سنندج اشاره ای به اهداف این نام گذاری کرد و گفت: هدف شورای شهراین بود ‌که روزی به طور ویژه به مسائل فرهنگی و هنری شهرستان توجه شود.

وی افرود: با توجه به اسناد تاریخی شهر سنندج در نیمه اول اردیبهشت بوجود آمده نام گذاری شده است.

اسدی گفت: اردیبهشت بهترین فصل آب و هوایی این استان و گردشگر پذیر است و چهلمین روز بهار را با این عنوان نام گذاری شده است.

رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر سنندج اظهار کرد: هر سال برنامه هایی متنوع در این هفته برگزار می شود تا جدا از توجه به فرهنگ این شهرستان و به اقتصاد استان با ظرفیت گردشگر پذیری کمک شود.

کد مطلب 4244545

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