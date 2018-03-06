دهم اردیبهشت تحت عنوان روز «سنه» در تقویم محلی نام گذاری شد

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف اسدی شامگاه دوشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر سنندج گفت: ۱۰ اردیبهشت ماه در تقویم محلی شهر سنندج به نام روز سنه نام گذاری شده است.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر سنندج اشاره ای به اهداف این نام گذاری کرد و گفت: هدف شورای شهراین بود ‌که روزی به طور ویژه به مسائل فرهنگی و هنری شهرستان توجه شود.

وی افرود: با توجه به اسناد تاریخی شهر سنندج در نیمه اول اردیبهشت بوجود آمده نام گذاری شده است.

اسدی گفت: اردیبهشت بهترین فصل آب و هوایی این استان و گردشگر پذیر است و چهلمین روز بهار را با این عنوان نام گذاری شده است.

رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر سنندج اظهار کرد: هر سال برنامه هایی متنوع در این هفته برگزار می شود تا جدا از توجه به فرهنگ این شهرستان و به اقتصاد استان با ظرفیت گردشگر پذیری کمک شود.