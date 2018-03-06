هیئت تجاری و سرمایه گذاری استان قزوین عازم ازبکستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی قزوین، در این هیئت تجاری محمدعلی قاسمی رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان، غلامرضا کشاورز قاسمی رئیس اتاق بازرگانی قزوین، مهدی بخشنده رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان قزوین و جمعی از فعالان اقتصادی و صادرکنندگان استان حضور دارند.

اعزام این هیئت تجاری باهدف شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و زمینه های مشترک همکاری صورت گرفته و کار مشترکی از مرکز خدمات سرمایه گذاری استان، اتاق بازرگانی و اتحادیه صادرکنندگان استان قزوین است.

این هیئت تا ۱۹ اسفندماه در کشور ازبکستان حضور دارد و در گفتگوهای رودر رو با بازرگانان این کشور بسترهای سرمایه گذاری مشترک را مهیا خواهد کرد.