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۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۹:۳۹

رئیس پلیس راه استان زنجان خبرداد:

آغاز طرح نوروزی پلیس‌راه زنجان از ۲۴ اسفند/۷۰ اکیپ در آماده باش

آغاز طرح نوروزی پلیس‌راه زنجان از ۲۴ اسفند/۷۰ اکیپ در آماده باش

زنجان-رئیس پلیس‌راه استان زنجان گفت: طرح نوروزی سال ۹۷ پلیس‌راه استان زنجان از ۲۴ اسفندماه شروع و تا ۱۵ فروردین‌ماه سال آینده ادامه دارد.

سرهنگ علی‌اصغر شیرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: در اجرای طرح نوروزی پلیس‌راه، دستگاه‌های اجرایی اورژانس، مدیریت بحران، هلال‌احمر، سازمان حمل‌ونقل و پایانه‌ها و راهداری همکاری داشته و تمهیدات لازم برای این ایام پیش‌بینی‌شده است.

وی از فعالیت ۷۰ اکیپ پلیس‌راه استان زنجان با بیش از ۲۰۰ نیرو در طرح نوروزی سال ۹۷  خبر داد و اظهار کرد: با آغاز طرح‌های نوروزی همراه با اجرای مانور، قرارگاه‌های نوروزی در استان زنجان تشکیل‌شده و در محل‌ها مستقر می‌شوند.

شیرمحمدی گفت: طرح نوروزی سال ۹۷ پلیس‌راه استان زنجان از ۲۴ اسفندماه شروع می‌شود و تا ۱۵ فروردین‌ماه سال آینده ادامه دارد.

رئیس پلیس‌راه استان زنجان بر کنترل جدی محسوس و نامحسوس پلیس‌راه از ناوگان‌های مسافربری تأکید کرد و گفت: پلیس‌راه در این میان تست سلامت رانندگان را در دستور کار دارد و با متخلفان برخورد می شود.

 شیرمحمدی با بیان اینکه پلیس‌راه با رانندگانی که از قوانین تخلف کنند و یا از مواد مخدر و الکل استفاده کنند برخورد شدید می کند، تاکید کرد: همچنین  پلیس با رانندگانی که خودرو خود را معاینه فنی نکرده باشند برخورد کرده و مانع مسافرت آنها می‌شود.

کد مطلب 4244553

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