توجه به مشاغل خرد در اولویت امداد/برگزاری جشن نیکوکاری در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، رسول شیخی زاده شامگاه دو شنبه در شورای شهر سنندج گفت: شورای شهر نیز به مانند دیگر ادارات از مشکلات مالی رنج می برد اما هنر این است که در چنین شرایطی مشکلات بر طرف شود.

مدیر کل کمیته امداد استان کردستان اظهار کرد: برخی ادارات وجود دارند که به فقرا کم توجهی می کنند گرچه توجه به این قشر جز کار قانونی آنها است.

وی اشاره ای به مشکلات شهرک نایسر کرد و افزود: در این منطقه می بایست بحث مشاغل خرد توسعه پیدا کند تا مشکلات این شهرک علل خصوص بیکاری جوانان رفع شود.

شیخی زاده گفت: شهرک نایسر جامعه هدفی بسیاری را در شهر سنندج تحت پوشش قرار می دهد و باید توجه ویژه ای به این منطقه بشود.

مدیر کل کمیته امداد استان کردستان عنوان کرد: شهر سنندج متعلق به تمام مردم است و کمیته امداد نقطه نظرات شورای شهر را در بحث های اشتغال زایی، بازدید از فقرا و پیشنهاد در مورد مسکن جامعه هدف کمیته امداد می پذیرد.

وی با بیان اینکه جشن نیکوکاری در سه روز برگزار می شود، گفت: جشن نیکوکاری در یک هزار و ۷۰۰ مدرسه در سطح استان برگزار می شود که در یک مدرسه سطح شهر سنندج در روز ۱۶ اسفند در یکی از مدارس جمع خواهیم شد.

شیخی زاده گفت: در ۱۷ اسفند ماه نیز در میدان آزادی کمک های مردمی جمع خواهد شد که حضور اعضا شورای شهر در این روز کنار صندوق ها باعث دلگرمی می شود.

وی افزود: در ۱۸ اسفند نیز مراسمی با حضور حامیان، مردم و خانواده های تحت پوشش کمیته امداد در سینما بهمن برگزار می شود.

مدیر کل کمیته امداد استان کردستان عنوان کرد: توسعه صندوق های الکترونیکی به کاهش سرقت صندوق صدقات بسیار کمک خواد کرد و سمت و هدف این دستگاه قطعاً به این سو خواهد رفت.

وی افزود: صندوق هایی که در سطح معابر وجود دارند و مورد سرقت قرار می گیرند غیر از هزینه برای این اداره سود دیگری ندارند.

شیخی زاده گفت: چهار هزار و ۱۰۰ صندوق در سطح استان وجود دارد که درآمد آنها کمتر از ۱۰ هزار تومان است.

وی اشاره ای به نحوه پرداخت های مردمی کرد و گفت: در گذشته حامیان باید به صورت حساب متمرکز کمک های خود را پرداخت می کردند اما اکنون از طریق نرم افزار های موبایل این مهم انجام خواهد گرفت و از سال ۹۷ این طرح عملی می شود.