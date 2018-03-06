برقراری ۲۰۰ تماس تلفنی اشتباه با مرکز ۱۲۵ همدان طی ۲۴ ساعت گذشته

محمدرضا بیاناتی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: شرکت در ۴ عملیات اطفا حریق و ۲ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش پرسنل آتش نشانی همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

بیاناتی با بیان اینکه شهروندان دیروز ۴۷۸ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند، گفت: از این تعداد تماس ۶ مورد منجر به عملیات شده، ۱۶ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۲۰۰ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۲۵۶ مورد ایجاد مزاحمت بوده است.

وی گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۴ مورد آتش سوزی شامل ۲ مورد حریق منزلدر شهرک مدرس و خیابان پاسداران و ۲ مورد حریق سطل زباله در خیابان تختی و شهرک اندیشه بوده است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان افزود: همچنین ۲ مورد عملیات امداد و نجات شامل نجات افراد محبوس شده در آسانسور در شهرک الوند و نجات افراد محبوس شده در منزل در سعیدیه توسط آتش نشانان به انجام رسید.

بیاناتی گفت: تعداد ۳ نفر نجات یافته طی این عملیات گزارش شده است.