سامح شکری: قطر هنوز از تروریسم حمایت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «سامح شکری» وزیر خارجه مصر اعلام کرد که دوحه هنوز نقش منفی خود در حمایت از تروریسم ادامه می دهد.

وزارت خارجه مصر با صدور بیانیه ای اعلام کرد این اظهارات شکری در دیدار روز گذشته او با «آنتونی زینی» ژنرال آمریکایی بازنشسته و فرستاده دولت آمریکا به خاورمیانه برای حل پرونده بحران قطر مطرح شده است.

بر اساس این خبر وزیر خارجه مصر تأکید کرده است که دوحه نقش منفی خود در حمایت مالی از تروریسم و افراط گرایی و پناه دادن به آنها را ادامه می دهد و هنوز در امور داخلی کشورهای عربی دخالت می کند.

بر اساس بیانیه وزارت خارجه مصر، شکری به هیأت آمریکایی نیز تأکید کرده است که دوحه باید ۱۳ شرط ارائه شده از سوی کشورهای عربی تحریم کننده قطر را بپذیرد و آن را اجرا کند و افزوده که با وجود تلاش های بین المللی و منطقه ای قطر حسن نیت خود را اثبات نکرده است.

عربستان، امارات، بحرین و مصر در ژوئن سال ۲۰۱۷ در اقدامی ناگهانی روابط دیپلماتیک خود را با قطر قطع کردند، این کشورها دوحه را به حمایت از گروه های تروریستی متهم کرده و همچنین با ارائه فهرستی از مطالبات ۱۳ بندی از دوحه خواسته بودند تا سطح روابط خود با ایران را کاهش دهد و پایگاه های نظامی ترکیه و شبکه الجزیره را تعطیل کند و تمام افراد غیر قطری که در این کشور حضور دارند و از معارضان ۴ کشور تحریم کننده هستند را به مسئولان قضایی این کشورها تحویل دهند.

با توجه به مخالفت قطر با اجرای این درخواست ها و تأکید دوحه بر سیاست خارجه مستقل این کشور در برابر دیگر کشورهای عربی، بحران یمن ادامه دار شد و تلاش های کویت برای حل و فصل این اختلافات راه به جایی نبرد.