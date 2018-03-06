یاوه گویی «بن سلمان» درباره یمن و ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در نشست با خبرنگاران مدعی شد: جنگ در یمن به پایان خود نزدیک شده چرا که اهداف خود را در خصوص حمایت از دولت یمن و مشروعیت آن محقق کرده است.

وی در ادامه ادعا کرد: ما در یمن تنها با تعدادی از افراد باقی مانده از انصار الله مواجه هستیم.

بن سلمان در حالی این ادعاها را مطرح کرده که نیروهای انصار الله و هم پیمانان آنها در عملیات روزانه خود علیه مواضع عناصر متجاوز ائتلاف عربستان دستاوردهای میدانی خیره کننده ای محقق می کنند.

بن سلمان در ادامه یاوه گویی های خود ایران را به «ببر کاغذی» تشبیه کرد.

وی مدعی شد: در عربستان هیچ ظلمی به شیعیان نمی شود و آنها پستهای کلیدی در کشور دارند.