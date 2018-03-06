بنیاد رودکی و کنسرواتوار دولتی مسکو تفاهمنامه همکاری امضا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد فرهنگی هنری رودکی و کنسرواتوار دولتی مسکو در نخستین نشست کمیته مشترک همکاری‌های فرهنگی ایران و روسیه تفاهمنامه همکاری امضا کردند. این تفاهمنامه میان علی اکبر صفی‌پور مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی و آلکساندر سرگییویچ ساکولوف رییس کنسرواتوار دولتی چایکوفسکی مسکو در ساختمان وزارت فرهنگ این کشور امضا شد.

موضوع اصلی این تفاهمنامه توسعه همکاری متقابل در زمینه های آموزشی، پژوهشی و تولید و اجرای آثار فاخر موسیقی است. ضمن اینکه همکاری و مشارکت در انجام پژوهش های علمی در زمینه های مورد علاقه طرفین، همکاری در برگزاری دوره‌ها و کارگاه های آموزش موسیقی در ایران و روسیه، مساعدت در تبادل استاد و هنرجوی موسیقی از جمله بندهای این تفاهمنامه است. همچنین مساعدت در برگزاری کنسرت های فاخر موسیقی ایران و روسیه در دو کشور و مساعدت و همکاری در تولید و اجرای مشترک موسیقی از دیگر مواردی است که طرفین درخصوص گسترش همکاری‌ها به تفاهم رسیدند.

این تفاهمنامه در چارچوب چهاردهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه، در شهر مسکو به امضا رسید.

عباس خامه‌یار معاون توسعه فرهنگی و بین المللی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و سرگئی آبروالین معاون وزیر فرهنگ روسیه ریاست نشست کمیته مشترک همکاری‌های فرهنگی ایران و روسیه را بر عهده داشتند.

بنیاد فرهنگی هنری رودکی مسئولیت دو ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر ملی ایران را بر عهده دارد.