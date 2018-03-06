کیفیت هوای هفت منطقه مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت

رضا اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مطابق اطلاعات به دست آمده از ایستگاههای سنجش آلودگی، کیفیت هوای مشهد صبح سه شنبه با شاخص ۹۳ در شرایط سالم قرار دارد.
وی افزود: کیفیت هوا در ایستگاههای رسالت، خیام شمالی، امامیه، آوینی ، چمن، کریمی و مفتح در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس گزارش شده است.
رئیس مرکز پایش آلایندههای زیست محیطی مشهد تصریح کرد: بیشترین میزان آلودگی هوا از ایستگاه خیام شمالی با شاخص ۱۲۸ در شرایط ناسالم برای گروه های حساس گزارش شده است.
اسماعیلی گفت: با توجه به گزارش هواشناسی انتظار می رود در ساعات آینده بر غلظت آلاینده ها افزوده شده و کیفیت هوا کاهش یابد.
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