کیفیت هوای هفت منطقه مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت

رضا اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مطابق اطلاعات به دست آمده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی، کیفیت هوای مشهد صبح سه شنبه با شاخص ۹۳ در شرایط سالم قرار دارد.

وی افزود: کیفیت هوا در ایستگاه‌های رسالت، خیام شمالی، امامیه، آوینی ، چمن، کریمی و مفتح در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس گزارش شده است.

رئیس مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد تصریح کرد: بیشترین میزان آلودگی هوا از ایستگاه خیام شمالی با شاخص ۱۲۸ در شرایط ناسالم برای گروه های حساس گزارش شده است.

اسماعیلی گفت: با توجه به گزارش هواشناسی انتظار می رود در ساعات آینده بر غلظت آلاینده ها افزوده شده و کیفیت هوا کاهش یابد.