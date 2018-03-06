تکاپوی گزسازان در بلداجی/ تولید گز ۶ برابر شد

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: شهر بلداجی شهری کوچک از توابع شهرستان بروجن استان چهارمحال و بختیاری است که اغلب مردم این منطقه به تولید گز و شیرینجات محلی مشغول هستند.

گز نام یکی از شیرینی های معروف و سنتی ایران است که در استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری تولید می شود. گز سازی در گذشته تنها در استان اصفهان انجام می شده است که توسعه کارگاه های گز سازی در استان چهارمحال و بختیاری موجب شده که این استان نیز به یکی از مهمترین تولید کنندگان این شیرینی سنتی ایران تبدیل شود.

فراگیری هنر گز سازی توسط چهارمحالی ها در کارگاه های گز سازی اصفهان و بهره گیری از مواد اولیه طبیعی در استان موجب شد تا این صنعت در استان چهارمحال و بختیاری توسعه یابد و اشتغال قابل توجهی در این زمینه ایجاد شود.

تولید گز مرغوب موجب شده است که بازار پسندی گزهای تولیدی این استان افزایش یابد و کارگاه های تولیدی گز روز به روز در این استان افزایش یابند.

در حال حاضر بیش از۱۰۰ کارگاه و کارخانه تولید گز در استان چهارمحال و بختیاری فعالیت می کند که تولید این واحدهای تولیدی در آستانه شب عید افزایش قابل توجهی داشته است.

فعالیت ۱۰۰ کارگاه گز سازی در بلداجی

رئیس تشکل‌های صنفی صنعت، معدن وتجارت استان چهارمحال و بختیاری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهر بلداجی مهمترین مرکز تولید گز در استان چهارمحال و بختیاری و کشور به شمار می رود.

رحمت الله صفری با اشاره به فعالیت ۱۰۰ واحد تولیدی گز در شهر بلداجی، بیان کرد: در حال حاضر ۸۵ کارگاه تولید گز و ۱۵ واحد صنعتی تولید گز در شهر بلداجی فعالیت می کند.

وی ادامه داد: کارگاه های گز سازی زمینه اشتغال بیش از ۵۰۰ نفر را در این منطقه فراهم کرده اند که اشتغال این واحدهای تولیدی در حال حاضر با افزایش تولید در آستانه سال نو، افزایش قابل توجهی داشته است.

رئیس تشکل‌های صنفی صنعت، معدن وتجارت استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به افزایش تولید گز در آستانه شب عید، بیان کرد: تولید گز در این منطقه به ۶۰۰ تن در ماه رسیده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر تولید گز در این منطقه شش برابر شده است.

رئیس تشکل‌های صنفی صنعت، معدن وتجارت استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به افزایش اشتغال در شهر بلداجی، بیان کرد: کارگاه های گز سازی با جذب نیرو به دنبال افزایش تولید و گرفتن سهم بیشتر بازار هستند.

وی بیان کرد: طی بررسی های انجام شده ۴۰ درصد گز مورد نیاز کشور در شهر بلداجی تولید می شود.

رئیس تشکل‌های صنفی صنعت، معدن وتجارت استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: گز تولیدی شهر بلداجی به واسطه بهره گیری از مواد طبیعی جزو با کیفیت ترین شیرینی جات سطح کشور به شمار می رود که در حال حاضر استقبال قابل توجهی از گز تولیدی این استان می شود.

نو آوری در تولید گز از جمله تولید گز با سوهان، گز آردی، گز انگبینی، گز عسلی، گز مخلوط، گز لقمه ای، گز سکه ای و... از دلایل موفقیت گز سازان چهارمحال و بختیاری است یکی از گز سازان شهر بلداجی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بهره گیری از مواد اولیه مرغوب و تولید گز مرغوب راز موفقیت گز سازان شهر بلداجی در کنار کارگاه های بزرگ گز سازی در مناطق دیگر کشور با برند های معروف بوده است.

طهماسبی بیان کرد: نو آوری در تولید گز از جمله تولید گز با سوهان، گز آردی، گز انگبینی، گز عسلی، گز مخلوط، گز لقمه ای، گز سکه ای و... از دیگر دلایل موفقیت گز سازان چهارمحال و بختیاری است.

وی با بیان اینکه انگبین مهمترین ماده تشکیل دهنده گز به شمار می رود که این گیاه در چهارمحال و بختیاری به وفور وجود دارد، تصریح کرد: بهره گیری از انگبین اصلی در این استان در تولید گز، موجب مرغوبیت بالای گز تولیدی شده است.

این تولید کننده گز بیان کرد: در حال حاضر بخش قابل توجهی از گز استان چهارمحال و بختیاری در شهرهای اصفهان، خوزستان، یزد، تهران و ... به فروش می رسد.

وی ادامه داد: برخی از کارگاه های تولیدی گز با کسب استانداردهای لازم جهانی اقدام به صادرات گز به کشور های مختلف جهان از جمله کشور های حوزه خلیج فارس کرده اند.

طهماسبی با اشاره به افزایش تولید در آستانه سال نو در این منطقه، ادامه داد: کارگاه های گز سازی در حال حاضر با توجه به افزایش سفارش به صورت شبانه روزی و در چند شیفت کاری در حال فعالیت هستند.

وی ادامه داد: توسعه کارگاه های گز سازی در شهر بلداجی موجب رفع بیکاری شده و اشتغال قابل توجهی برای تمام اعضای خانواده ها در این منطقه ایجاد شده است.

وی اظهار داشت: در حال حاظر حرفه گزسازی در شهر بلداجی در حال توسعه و کارگاه های جدید تولید گز در این منطقه رو به افزایش است.

صادرات ۱۰ درصدی تولید گز چهارمحال و بختیاری

رئیس صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری نیز در این زمینه اظهار داشت: شهر بلداجی یکی از مهمترین شهرهای بزرگ تولید شیرینی جات سنتی کشور است.

نعیم امامی تاکید کرد: در کنار تولید گز، شیرینی جات مختلف سنتی دیگر از جمله سوهان، پولکی، نقل و ... نیز در این منطقه تولید می شود.

وی اظهار داشت: ۱۰ درصد تولید گز شهر بلداجی صادر می شود.

رئیس صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: هم اکنون برند گز بلداجی در سطح کشور شناخته شده است.

وی با اشاره به اینکه اشتغال قابل توجهی در شهر بلداجی در بخش تولید گز ایجاد شده، ادامه داد: نرخ بیکاری در این منطقه کاهش یافته است.