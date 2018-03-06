شهر دانشجویی گناباد کتابخانه عمومی مناسب ندارد

حمید بنایی در گفتگو با خبرنگار مهر ، در خصوص وضعیت کتابخانه های عمومی گناباد و پیگیری های انجام شده در این خصوص اظهار کرد: گناباد ۱۲ هزار دانشجو و ۱۷ هزار دانش آموز دارد ولی وضعیت نامناسب کتابخانه عمومی این شهر در شان این افراد نیست.

وی افزود: مردم گناباد از دیرباز مردمی فرهنگی و کتاب دوست بوده اند به صورتی که گناباد در خصوص سرانه مطالعه دارای وضعیت خوبی است اما ما نتوانسته ایم زیرساخت های مناسب برای مطالعه در این شهر را محیا کنیم.

نماینده مردم گناباد در مجلس شورای اسلامی ابراز کرد: کتابخانه یکی از زیرساخت های مهم فرهنگی و بخشی از هویت فرهنگی یک شهر است، کتابخانه گناباد با بیش از ۵۰ سال سابقه وضعیت فیزیکی و تجهیزاتی خوبی ندارد.

بنایی تصریح کرد: تامین اعتبار برای تجهیزات و مکان کتابخانه، تامین اعتبار برای مخزن اصلی و وجود خودرو برای کتابخانه سیار از جمله درخواست های مردم از نماینده شهرشان در خصوص کتابخانه ها بوده که این درخواست ها در جلسه ای حضوری به اطلاع آقای مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور رسیده است.

نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: سه کتابخانه به همت مردم و کمک خیرین در سه روستای بجستان در سال ۸۹ کلنگ زنی شده که در حال حاضر در مرحله سفت کاری است و در خواست من به عنوان نماینده مردم از دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور این بوده که هرچه زودتر این پروژه ها به اتمام و بهره برداری برسد.