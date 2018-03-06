تعیین سفیر جدید رژیم صهیونیستی در اردن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رژیم صهیونیستی در تصمیمی که نشان از تلاش این رژیم برای بهبود روابط با اردن دارد یک سفیر جدید در امان تعیین کرد.

بر اساس این گزارش، «امیر وایسبرود» سفیر جدید رژیم صهیونیستی در اردن به جای «عنیات شلاین» سفیر سابق خواهد نشست. سفارت این رژیم از ژوئیه سال ۲۰۱۷ تاکنون بسته است.

وقوع تیراندازی در نزدیکی سفارت رژیم صهیونیستی و کشته شدن ۲ شهروند اردنی به دست نگهبان سفارت باعث تیره شدن روابط میان دو طرف شد. تل آویو به خانواده های مقتولان غرامت پرداخت و از اردن به دلیل وقوع این حادثه عذر خواهی کرد.