صدور انقلاب صدور بحران برای استکبار است/ ایران؛مأمن همه انقلابیون

به گزارش خبرنگار مهر، پیرو جملاتی که در برخی رسانه های کشورهای عربی به حسن رحیم پور ازغدی نسبت داده اند، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی به برخی از این شبهات پاسخ داد. متن زیر مشروح پاسخ های این استاد اندیشه اسلامی است.

*در هفته اخیر، چند رسانه در عراق و یکی دو کشور عربی، جملاتی را به جنابعالی نسبت دادند که می خواهیم نظر صریح شما را در این مورد بدانیم.

این بار چه نسبتی داده اند؟ پیش تر هم جعل خبر و دروغ های رسانه ای بدون تعقیب قانونی و پاسخگویی اخلاقی، سابقه داشته است. متأسفانه اخلاق و صداقت در برخی رسانه ها مفقود الاثر است. ظاهرا انتخابات عراق نزدیک است و اینگونه سمپاشی های رسانه ای مجددا آغاز شده است.

* ۴ نکته از قول جنابعالی نوشتند: اولاً ایرانی ها صدام را اعدام کردند نه عراقی ها، ثانیاً شش کشور عربی تحت سیطره آیت الله خامنه ای قرار داد. ثالثاً ما در کشورهای دوست آمریکا در منطقه، دخالت و رژیم ها را سرنگون می کنیم تا تحت سلطه ما قرار گیرند و رابعاً زمان علنی کردن امپراتوری فارس در منطقه رسیده و علناً اعلام می کنیم که می خواهیم امپراتوری تشکیل دهیم. متأسفانه جوسازی سنگینی بر این نسبت ها مترتب شده و اتهامات و قضاوتهایی در پی داشته است. آیا توضیحی در این باب دارید؟

جالب است، دقیقاً آنچه بنده از قول کیسینجر و برژینسکی و مقامات صهیونیستی و سعودی نقل و سپس رد کرده ام به بنده نسبت داده اند. اگر در عصر ارتباطات و اینترنت هم نبودیم، چنین اکاذیبی بالاخره افشا می شد.

نخستین بار تعابیری چون خطر هلال شیعی از سوی حسنی مبارک و شاه اردن و مقامات صهیونیستی طرح شد. تعابیری چون خطر امپراتوری فارس یا شیعه، از زمان امام خمینی از دهان دولتمردان آمریکایی و انگلیسی و آل سعود اختراع شد

نخستین بار تعابیری چون خطر هلال شیعی از سوی حسنی مبارک و شاه اردن و مقامات صهیونیستی طرح شد. تعابیری چون خطر امپراتوری فارس یا شیعه، از زمان امام خمینی از دهان دولتمردان آمریکایی و انگلیسی و آل سعود اختراع شد. هدف از این ادبیات، اولاً تحریک برادران مسلمان سنّی و برادران انقلابی مؤمن ما در کشورهای عربی علیه برادران ایرانی شان و ثانیاً تحقیر مجاهدان جبهه مقاومت در کشورهای عربی و ثالثاً تحریف نهضت بیداری اسلامی در غرب آسیا و شمال آفریقاست.

در باب اتهام نخست، باید گفت بله صدام را برادران ما در عراق، به مجازات رساندند. دولت عراق و مجاهدان عراقی و شاگردان شهید محمدباقر صدر، علیرغم حمایت آمریکا و صدامیان و سعودی ها از صدام، آن جنایتکار را که میلیون ها مسلمان سنی و شیعه و کرد و عرب و فارس را در عراق و ایران و ... به خاک و خون کشید، با حکم دادگاه قانونی اعدام کردند. بله این افتخار متعلق به برادران ما بود. پاسخ اتهامات دیگر نیز روشن است.

انقلاب اسلامی که در ایران پیروز شد و آمریکایی ها، اسرائیلی ها و انگلیسی ها را بیرون ریخت، آغاز یک جنبش بیداری اسلامی در منطقه و جهان شده است. این جنبش نه ایرانی و نه فقط شیعی، بلکه اسلامی و انسانی و جهانی است. آنچه بنده گفته ام، عین عبارات امام خمینی در سه دهه قبل بود که در برابر اتهامات رسانه های ضد اسلام که اتهام امپراتوری فارس یا شیعه را مطرح کرده بودند پاسخ داد که ما ضد امپراتوری و ضد استکبار غرب و شرق، آمریکا و شوروی و در پی نابودی رژیم صهیونیستی و آزادی فلسطین هستیم و با رژیم های دست نشانده انگلیس، آمریکا، شوروی و متحد صهیونیزم مخالف هستیم و از جوانان مسلمان خواست علیه ظلم، قیام کنند و ایران اسلامی وطن دوم همه مجاهدان اسلامی (شیعه و سنی، عرب، فارس، ترک، افغانستانی و ... ) است.

صدور انقلاب، به معنای دعوت اسلامی و امر به معروف و نهی از منکر جهانی و تلاشی برای اقامه قسط در جهان اسلام است. این صدور بحران برای مستبدان و مستکبران و دفاع از امنیت و استقرار کشورهای مسلمان است

عرض بنده بازخوانی سخنان امام خمینی بود که ضد هر نوع طایفه گری مذهبی، قومی و نژادی بود. صدور انقلاب، به معنای دعوت اسلامی و امر به معروف و نهی از منکر جهانی و تلاشی برای اقامه قسط در جهان اسلام است. این صدور بحران برای مستبدّان و مستکبران و دفاع از امنیّت و استقرار کشورهای مسلمان است.

آری امام خمینی از امپراتوری مستضعفین علیه مستکبرین و از ابرقدرت اسلام در برابر دو ابرقدرت غرب و شرق، سخن گفت و ما هم می گوییم و همه مجاهدان عرب از عراق و سوریه و لبنان و فلسطین تا مصر و مراکش و لیبی و از بحرین قهرمان تا یمن مظلوم و مجاهدان سرکوب شده سنی و شیعه درون عربستان و امارات، همه و همه، شعار و فریادشان همین است. ابرقدرت اسلام در برابر آمریکا و دست نشاندگانش. آری ایران، مأمن همه انقلابیون جهان بویژه مجاهدان اسلام با هر مذهب و ملیّت و قومیت و نژادی است.

و اما عراق عزیز، که نخستین کشور عربی است که ارتشهای استکباری و اشغالگران را از خاک خود اخراج کرد، عراق مجاهد، که نخستین کشور عربی که مردمسالاری واقعی را برگزار کرد، عراق مقدّس، نخستین کشور عربی که تروریزم وحشی وهابی را علیرغم حمایت غرب و رژیم آل سعود و صهیونیستها، شکست داد و جاروب کرد، نخستین کشور عربی که علیرغم سنگین ترین جنگها، اجازه تجزیه شدن به اجانب نداد، ملتی نیست که بتوان تحقیرش کرد.

ارزش هر ملتی به کاری است که می کند. عراق برای ایرانی ها هرگز یک کشور بیگانه نبوده است و حتی صدام با ۸ سال کشتار ملت عراق و ایران، نتوانست جدایی و کینه میان این دو ملت ایجاد کند. زیارت اهل بیت(ع) درعراق، علی(ع) در نجف و کربلای حسینی و کاظمین و سامراء بیش از هزار سال است، آرزوی هر خانواده شیعه و سنی ایرانی بوده و خواهد بود.

در قرن گذشته همه ملت های مسلمان منطقه به یک اندازه بدست استکبار جهانی از حقوق خود محروم شدند. حرف همه ما یکی است. دین همه ما یکی است، دشمن همه ما یکی است، و راه رهایی همه ما نیز یکی است. تبرهایمان را برداریم و دست در دست برویم تا درخت صهیونیزم را از ریشه بیرون آوریم و ارتش های اشغالگر آمریکا و ناتو را از جهان اسلام اخراج کنیم. به صدای قلب تان گوش کنید نه به صدای شوم رسانه های دروغگوی وابسته به آل سعود و صهیونیست ها و سخنرانی های مقامات آمریکایی و انگلیسی.

ملت ایران و رهبری انقلاب اسلامی، مفتخرند که طبق وظیفه شرعی خود در کنار ملت های عرب از عراق مجاهد و سوریه مقاوم و بحرین مظلوم و یمن شریف و لبنان قربانی شده تا ملت های مبارز شمال آفریقا و تا فلسطین اسیر و ملت سرکوب شده حجاز و جزیره العرب ایستاده و خواهند ایستاد

ملت ایران و رهبری انقلاب اسلامی، مفتخرند که طبق وظیفه شرعی خود در کنار ملت های عرب از عراق مجاهد و سوریه مقاوم و بحرین مظلوم و یمن شریف و لبنان قربانی شده تا ملت های مبارز شمال آفریقا و تا فلسطین اسیر و ملت سرکوب شده حجاز و جزیره العرب ایستاده و خواهند ایستاد.

آیا به راستی اشغالگری آمریکا و ناتو در عراق و افغانستان و سوریه و لیبی و ...، دخالت شوم در امور داخلی کشورهای اسلامی و عربی نبوده است؟! آیا دخالت های تروریستی آل سعود و امارات و قطر و ... در کشورهای عربی و کشتار و آوارگی میلیون ها خانواده مظلوم عرب سنی و شیعه، دخالت تفرقه افکنانه و تروریزم و صدور بحران نبوده است؟!

وآیا اگر ایران اسلامی به دعوت دولت های قانونی و ملت های مظلوم و مورد هجوم در عراق و سوریه و افغانستان لبیک بگوید و اگر تنها کشوری باشد که به فلسطینی ها سلاح رسانده باشد، این دخالت در امور دیگران و صدور بحران و تهدید سیادت دیگران است؟!

آری سخنان امام خمینی و رهبری انقلاب اسلامی آیت الله خامنه ای اگر تهدید است تنها برای سیادت استکبار جهانی و استبداد منطقه ای و نقطه روشن امید برای جهان اسلام است به زودی عقاب های جهان عرب بر فراز بیت المقدس به پرواز در خواهد آمد و امت اسلامی از شبهه جزیره هند و شرق آسیا تا آسیای میانه و قلب بالکان و از یمن و بحرین و حجاز تا مصر و لیبی و مراکش و از ایران تا فلسطین به عزت و وحدت محمدی باز خواهند گشت مشروط به آنکه با یکدیگر شفاف و صادقانه و بی واسطه سخن بگوییم و بشنویم نه از طریق رسانه های دروغگو و وابسته به آل سعود وصهیونیست ها.

الیس الصبح بقریب؟