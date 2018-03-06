بارش باران در ۲۲استان کشور طی امروز و فردا/ برف در ارتفاعات البرز

احد وظیفه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی گفت: امروز و فردا موج کم دامنه ای از تراز میانی جو عبور می کند و سبب افزایش ابر، بارش باران، گاهی رعد و برق و وزش باد در استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، قزوین، زنجان، کردستان، کرمانشاه، لرستان، همدان، مرکزی، البرز، تهران، قم، شرق سمنان، شمال خوزستان و به شکل خفیف‌تری در برخی مناطق استانهای ایلام، چهارمحال و بختیاری، اصفهان و خراسان رضوی، جنوبی و شمالی می شود.

وی ادامه داد: همچنین طی سه شنبه و چهارشنبه با شمالی شدن جهت باد، روی دریای خزر و نفوذ هوای خنک به سواحل دریای خزر، ابرناکی، وزش باد، کاهش دما و بارش باران در استانهای اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان و در ارتفاعات البرز بارش برف پیش بینی می شود.