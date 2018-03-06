ثبت ۱۳۵ میلیون تردد در محورهای مواصلاتی استان همدان

محمد رودباری در گفتگو با خبرنگار مهر از ثبت ۱۳۵ میلیون تردد در محورهای مواصلاتی استان در ۱۱ ماه امسال خبر داد و با بیان اینکه پارسال نیز در همین مدت ۱۰۰ میلیون تردد در محورهای استان همدان ثبت شد، گفت: میزان تردد امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۱ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان افزود: بیشترین تردد در محور همدان - تهران(رفت و برگشت) با ثبت ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تردد بوده است.

رودباری ادامه داد: میزان درصد تخلفات شامل سرعت، سبقت و فاصله غیرمجاز نسبت به کل تردد ۱۹ درصد بوده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان با بیان اینکه ۶۶ دستگاه تردد شمار در سطح استان فعال است، اظهارداشت: به طور میانگین تردد ناوگان سنگین عبوری نیز در این مدت ۱۶ درصد بوده است.

وی به گزارش تردد ثبت شده توسط دوربین های ثبت تخلف سرعت در استان اشاره و اضافه کرد: تعداد ۲۶ میلیون و ۷۵۴ هزارو ۳۰۲ وسیله نقلیه توسط ۳۴ دوربین فعال ثبت تخلف بررسی شده است.

محمد رودباری همچنین به گزارش تردد ثبت شده توسط سامانه های توزین در حال حرکت wim اشاره و عنوان کرد: یک میلیون و ۷۵۱ هزارو و ۱۷۶ تردد در محور پاسگاه همدان- قزوین و یک میلیون و ۱۹ هزارو ۸۵۶ در محور پاسگاه همدان– کرمانشاه ثبت شده است.