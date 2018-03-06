حذف هزینه خدمات مستمر از اوایل بهمن از قبوض مشترکین گاز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه، با بیان اینکه هزینه خدمات مستمر از اوایل بهمن از قبوض مشترکین گاز حذف شده است، گفت: هزینه آبونمان برای هر مشترک خانگی حدود ۲ هزار تومان در ماه بود که برای ارائه خدمات پشتیبانی، امدادرسانی و نگهداری تاسیسات و تجهیزات و هزاران کیلومتر خطوط انتقال و شبکه های گازرسانی صرف می‌شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه افزود: از مرداد امسال دیوان عدالت اداری اعلام کرد که اخذ هزینه آبونمان منشاء قانونی ندارد و این رقم باید از قبوض گازبهاء حذف شود.

وی تصریح کرد: از همان زمان با توجه به اهمیتی که اخذ آبونمان برای ارائه خدمات مناسب به مشترکین دارد، شرکت ملی گاز از شورای اقتصاد مصوبه‌ای گرفت که هزینه آبونمان به هزینه خدمات مستمر با همان تعرفه تغییر کرد.

شهبازی تصریح کرد: دیوان عدالت اداری این مصوبه شورای اقتصاد را نیز ابطال کرد و بلافاصله پس از ابطال آن یعنی تقریبا از اوایل بهمن هزینه خدمات مستمر نیز از قبوض مشترکین گاز حذف شد و دیگر اخذ نمی‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مبالغی که از مردادماه تاکنون تحت عناوین آبونمان یا خدمات مستمر از مشترکین اخذ شده است در قبوض بعدی آنها به عنوان بستانکاری لحاظ و عودت داده می شود.