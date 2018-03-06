کسب رتبه اول صادرات به عراق در کشور توسط گمرک کرمانشاه طی امسال

خلیل حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، از کسب رتبه نخست صادرات به عراق در کشور، توسط گمرک کرمانشاه طی مدت سپری شده از امسال خبر داد و گفت: جمهوری اسلامی ایران طی ۱۱ ماهه امسال در مجموع ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار و ۴۵۷ تن کالا به ارزش ۵ میلیارد و ۷۰۱ میلیون ۲۴۸ هزار و ۴۳۶ دلار به کشور عراق صادرکرده است.

وی افزود: از این مقدار گمرکات استان کرمانشاه با صدور ۳ میلیون ۸۹۵ هزار و ۸۱ تن کالا به ارزش ۱ میلیارد و۷۴۴ میلیون و ۲۵۸ هزار و ۵۵۲ دلار از لحاظ وزنی سهم ۳۳ درصدی و از حیث ارزشی سهم ۳۱ درصدی صادرات کل کشور به عراق را به خود اختصاص داده است.

این مسئول تصریح کرد: طی ۱۱ ماهه سالجاری از ۳ میلیون ۸۹۵ هزار و ۸۱ تن کالا به ارزش ۱ میلیارد و ۷۴۴ میلیون و ۲۵۸ هزار و ۵۵۲ دلار کالای صادراتی گمرکات استان کرمانشاه به عراق، گمرک کرمانشاه با صدور ۵۹۲ میلیون و ۵۴ هزارو ۲۶۹ دلار کالا به وزن یک میلیون و ۷۲۵ هزار و ۸۹۱ تن آن در بین گمرکات استان و کشور از حیث وزن رتبه نخست و از لحاظ ارزش رتبه دوم را در صادرات به عراق به خوداختصاص داده است.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه عمده کالاهای صادراتی از طریق این گمرکات را سیب زمینی محفوظ شده به جز در سرکه یا جوهرسرکه یخ نزده، لوازم خانه داری و پاکیزگی، کاشی و سرامیک، ظروف ملامین، کولرهای آبی، نوارلبه و روکش اوراق فشرده چوبی، جوال و کیسه برای بسته بندی کالا از نوار پلی اتیلن یا پلی پروپیلن، نایلون پلاستیکی، رب گوجه فرنگی، گوجه فرنگی تازه یا سردکرده، رخام پولیش داده شده، انواع ظروف پلاستیکی و سیمان عنوان کرد.

حیدری گفت: عمده کالاهای صادراتی از گمرکات استان کرمانشاه به کشورهای عراق، افغانستان، ترکیه، امارات متحده، جمهوری متحده تانزانیا، پاکستان، هند، ویتنام و ازبکستان بوده است.