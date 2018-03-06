محجوب:استیضاح درکمیسیون بررسی نشد/لاریجانی:جلسه رسمی داشتید!

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی پس از اعلام وصول استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی علیرضا محجوب نماینده تهران و عضو کمیسیون اجتماعی در تذکری گفت: طبق ماده ۲۲۳ آیین نامه داخلی هیات رئیسه باید بلافاصله طرح استیضاح نمایندگان را به کمیسیون تخصصی ارجاع دهند. این استیضاح در تاریخ دوم اسفند ماه به هیات رئیسه داده شده است و هیات رئیسه در تاریخ هفتم اسفند ماه آن را به کمیسیون ارجاع داده است.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: جلسه دیروز کمیسیون اجتماعی جلسه ای برای گفتگو با آقای ربیعی بود و جلسه ای برای استیضاح تشکیل نشد. باید کمیسیون برای بررسی استیضاح جلسه رسمی تشکیل دهد.

وی نسبت به استیضاح وزیر تعاون در روزهای پایانی سال ابراز نگرانی کرد.

در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: آقای بادامچی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی در هیات رئیسه حضور یافتند و گفتند جلسه تشکیل شده است. در جلسه یکی از استیضاح کنندگان سوال کرده آیا جلسه رسمی است و ایشان تایید کرده که جلسه رسمی برای بررسی استیضاح تشکیل شده است.

لاریجانی تاکید کرد: اختلافی وجود داشته و دو نامه فرستاده شده اما طبق آیین نامه کمیسیون باید ظرف یک هفته استیضاح را بررسی و نتیجه آن را به هیات رئیسه اعلام کند.