به گزارش خبرگزاری مهر، کیوان کاشفی با اشاره به نزدیک شدن ایام عید و افزایش تقاضا برای خرید بسیاری از کالاها، گفت: کمپینی به همت اتاق بازرگانی استان کرمانشاه راه اندازی شده تا با کمک آن مردم را تشویق کنیم برای نوروز امسال کالای تولید داخل بخرند.

وی هدف از این پویش را حمایت از واحدهای تولیدی داخل کشور دانست که به دلیل استفاده مردم از کالاهای مشابه خارجی بسیار متضرر می شوند و برخی از آنها تعطیل شده‌ و یا با بخشی از ظرفیت کار می کنند.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران معتقد است با خرید کالای ایرانی علاوه بر رونق واحدهای تولیدی، از کارگرانی که شغل آنها به دلیل رکود صنایع تهدید می شود، نیز حمایت می کنیم.

کاشفی افزود: با خرید تولیدات داخل، از خروج ارز از کشور برای کالاهای مصرفی که نمونه آن در کشور تولید می شود نیز جلوگیری به عمل می آید.

وی در مقابل از تولیدکنندگان نیز خواست برای جلب رضایت مردم تولید با کیفیت و بر اساس سلیقه بازار داشته باشند.