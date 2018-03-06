تاکید دوباره وزیر ورزش بر مخالفت با استعفای رسول خادم از کشتی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، مسعود سلطانی‌فر میزبان اعضای فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی بود. در این نشست صمیمانه وزیر ورزش و جوانان با اشاره به دستاوردهای ورزش در ۱۶ ماه مسئولیت خود گفت: همکاری و همدلی بین نمایندگان و مجموعه مدیران و تصمیم گیران ورزش و جوانان کشور ، بستر مطلوبی را برای رشد و تعالی ورزش کشور فراهم کرده است و خوشبختانه در سایه این آرامش و تدبیر و تدبر ، توانسته ایم در کنار موفقیت های متعدد ورزشی ، شادمانی و رضایت مردم را بدست آوریم.

وی افزود: جامعه ورزشی ما اعتقاد دارد در حال ‏حاضر فضای ورزش کشور فضایی امن است و تعاملات منطقی وجود دارد.‏

سلطانی فر وظیفه مسئولان دولت را سنگین خواند و گفت: وظیفه ای بزرگ داریم که باید برای مردم رفاه و اشتغال ایجاد، مسائل بهداشتی ‏و درمانی و آموزشی را حل، زمینه ازدواج جوانان را فراهم و موجبات رضایتمندی مردم را ایجاد کنیم.‏

سلطانی فر با اشاره به انتخابات بهنگام و آزاد ۲۰ فدراسیون ورزشی گفت: در حال حاضر تنها یک فدراسیون به دلایلی کاملا مشخص با سرپرستی ‏اداره می شود. نابسامانی، گرفتاری، بدهکاری و بی برنامه گی از جمله معایب مدیریت سرپرستی در فدراسیون ها بود.‏

وزیر ورزش در ادامه خاطر نشان کرد: کمک به برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک که با حضور اکثراعضای مجمع ‏برگزار شد و به گفته اعضا بی حاشیه ترین انتخابات کمیته پس از انقلاب بوده است، از دیگر اقدامات مثبت به شمار می ورد. ‏هر موقع بحرانی بین این دو نهاد نبوده رشد ورزش کشور بیشتر بوده که امیدوارم با هماهنگی بیشتر با دکتر صالحی امیری ‏موجبات رشد ورزش کشور را فراهم کنیم.‏

وی در ادامه این نشست با اشاره به بحث زیرساخت های ورزش کشور یادآور شد: بیش از ۶۵۰ پروژه ورزشی که پایه های آن ‏را دیگران گذاشته بودند، پس از دهه ها افتتاح کردیم. همچنین با بررسی و برنامه ریزی دقیق تعداد بالایی از پروژه های بزرگ ‏نیمه کاره را شناسایی کردیم که با همکاری شرکت توسعه ونگهداری اماکن ورزشی، در ‏سال آینده به بهره برداری خواهیم رساند.‏

وزیر ورزش و جوانان تاکید کرد: امید دارم که با تلاش بیشتر تا پایان دولت دوازدهم بیش از ۷۰ درصد پروژه های نیمه تمام ‏بزرگ را به اتمام برسانیم و زیرساخت های رشد ورزش کشور را فراهم کنیم.‏



سلطانی فر با اشاره به تشکیل ستاد فجر چهلم در وزارتخانه گفت: برای چهلمین فجر انقلاب اسلامی ستادی با حضور همه معاونین تشکیل شده است و انشاالله بنا داریم در چهلمین بهار آزادی، چهل پروژه بزرگ را در سراسر ایران به بهره برداری برسانیم.

معاون رئیس جمهور در امور ورزش درباره برخی حواشی این روزهای ورزش گفت : در اصول کلی نظام و منافع ملی ، نظر مقام معظم رهبری و راهبردهای کشور کاملا روشن است و تمامی مدیران و روسای فدراسیون های ورزشی بایستی در چارچوب آن حرکت کنند و خوشبختانه این نگاه در نزد تمامی تصمیم گیران ورزش کشور وجود دارد.

سلطانی فر درباره استعفای خادم از فدراسیون کشتی که مورد سؤال نمایندگان مردم بود، گفت: همان طور که من و معاون قهرمانی هم اعلام کرده ایم با این استعفا مخالفت شده است و آقای خادم به عنوان یک قهرمانی ملی و مدیری ارزشی خود را قایل به حفظ ارزش‌های نظام و کشور و کمک به موفقیت این رشته پر طرفدار می داند و انشاالله فدراسیون کشتی با حضور رسول خادم راه پر مسئولیت خود را ادامه می دهد.

وی درباره نظر یکی از نمایندگان مردم در مجلس درباره حضور خانواده ها در ورزشگاه ها گفت : این موضوع خواست مردم ، دولت و مجلس است و خوشبختانه توانسته ایم با حوصله و به دور از جنجال و حاشیه گام های خوبی در این مورد برداریم و انشاالله این موضوع در آینده بیش‌تر روشن خواهد شد.

مسعود سلطانی فر همچنین در خصوص ساماندهی باشگاه های کشور گفت: همه ما در قبال مردم و سرمایه های آنها مسئولیت داریم و برای حفظ منافع فوتبال و دفاع از اعتبار فوتبال ایران ، چندین جلسه سنگین با افراد مختلف داشتیم و در حالی که کمتر کسی فکر می کرد ۴ تیم ما بتوانند مجوز ‏حضور در جام باشگاه های آسیا را بگیرند، خوشبختانه این مهم اتفاق افتاد و توانستیم این مجوز ها را کسب کنیم.‏