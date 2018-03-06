به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کشتی فرنگی ایران پس از پایان رقابتهای قهرمانی آسیا در جایگاه پنجم قرار گرفت که همین موضوع چندان به مذاق اعضای شورای فنی خوش نیامد. برخی از اعضای شورای فنی در اظهارات خود از عدم مشورت کادر فنی با آنها گلایه کردند و برخی دیگر هم نمایش ضعیف تعدادی از ملی پوشان عنوان‌دار را دلیل این افت خواندند. انتخاب نامناسب برخی از فرنگی‌کاران در اوزان مختلف نیز از دیگر مواردی است که شورای فنی نسبت به آن انتقاد دارد و معتقد است کادر فنی می توانست تصمیمات بهتری را در این خصوص اتخاذ کند.

در همین راستا علی اشکانی به عنوان سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در واکنش به این انتقادات به خبرنگار مهر گفت: به هیچ عنوان نمی توان رقابتهای امسال قهرمانی آسیا را با دوره های قبلی قیاس کرد. تغییر قوانین و همچنین افزایش اوزان باعث شده تا بسیاری از معادلات همیشگی برهم بخورد. ضمن اینکه ما در سبک وزن هم همیشه شاهد حضور عنوان داران جهان و المپیک از آسیا هستیم و طبیعتا کار در این اوزان بسیار سخت و دشوار است.

وی در خصوص نمایش ضعیف برخی از ملی پوشان باتجربه و عنوان دار نیز گفت: زمانی که سعید عبدولی در اردوی تیم ملی حضور نیافت ما از یوسف قادریان در ترکیب استفاده کردیم. اما عدم نتیجه گیری قادریان در این وزن که ما آنرا یکی از اوزان مدال آور خودمان می دانستیم همه چیز ار تغییر داد و یک مدال را از تیم ملی گرفت. مطمئنا اگر در این وزن مدال گرفته بودیم در جایگاه به مراتب بهتری قرار می گرفتیم و این همه انتقاد از ما نشده بود.

اشکانی در ادامه به حضور جوانان کم تجربه در ترکیب تیم بزرگسالان اشاره کرد و گفت: نفراتی مثل رضا خدری، شیرزاد بهشتی طلا، کرامت عبد ولی، محمد الیاسی و مجید خلیلی که در اوزان ۵۵، ۶۰، ۶۳، ۶۷ و ۷۲ کیلوگرم در رده بزرگسالان به میدان رفتند، نخستین تجربه خود را در این رده پشت سر گذاشتند.طبیعتا مدیریت و برنامه مبارزه برای این نفرات در برابر فرنگی کاران باتجربه آسیایی خیلی دشوار بود و اگر تجربه کافی داشتند می توانستند امتیازات بیشتری را نصیب تیم کنند. هر چند که از برخی از همین جوانان انتظار بیشتری داشتیم و توقع ما از آنها بالاتر بود.

وی در خصوص ناکامی محمدعلی گرایی در دیدار فینال برابر حریف چینی هم گفت: ما با توجه به برخی برنامه ها و شرایط تیم ملی با همفکری و نظر اعضای شورای فنی، گرایی را در یک وزن بالاتر یعنی در وزن ۷۷ کیلوگرم به میدان فرستادیم که او در فینال مغلوب حریف چینی شد.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در پایان اظهار داشت: تمامی میادین و مسابقات پیش رو و همچنین برنامه هایی که باید در آینده اجرایی شود به یک هدف نهایی مربوط خواهد شد که آن هم المپیک ۲۰۲۰ توکیو است.ما باید به این جوانان اعتماد کنیم، چراکه همین جوانان ثابت کرده اند در صورت میدان دیدن و توجه کافی می توانند به قهرمانان بزرگ و توانمندی تبدیل شوند. ما هم مثل تمامی اهالی کشتی دوست داشتیم در رقابتهای قهرمانی آسیا به روی سکو برویم اما باید قبول کرد که میادین آسیایی بهترین فرصت برای همین جوانان آینده دار و باانگیزه است.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی آسیا در حالی در شهر بیشکک قرقیزستان برگزار شد که تیم ایران در مجموع ۱۰ وزن، در اوزان ۸۷، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم توسط حسین نوری، سید مصطفی صالحی زاده و بهنام مهدی زاده صاحب مدال طلا شد و در وزن ۷۷ کیلوگرم توسط محمدعلی گرایی به مدال نقره رسید. ضمن اینکه تیم ایران با کسب ۱۵۷ امتیاز، پس از تیم‌های قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان و ژاپن به عنوانی بهتر از پنجمی دست نیافت.