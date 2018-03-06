به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تفاهم ‌نامه همکاری های مشترک میان ستاد کل نیروهای مسلح و وزارتخانه های ارتباطات، علوم، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان امضا شد.

سردار سرلشگر پاسدار محمد باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح در مراسم امضای این تفاهمنامه گفت: بر اساس این تفاهم نامه دستگاه های دولتی تعهد کردند که زمینه اشتغال را برای جوانان شناسایی و معرفی کنند تا زمینه ورود آنها به بازار کار فراهم شود.

وی افزود: نیروهای مسلح نیز مکان، زیرساخت و امکاناتی که برای آموزش و تربیت سربازان و نیز فراگیری مهارت ها نیاز است را مهیا می کند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: براساس پیش بینی ها در سال ۹۷ تعداد سربازانی که گواهینامه دوره های مهارتی دریافت می کنند به ۲۰۰ هزار نفر افزایش پیدا خواهد کرد.

سرلشگر باقری با تاکید بر توسعه مهارت آموزی سربازان تصریح کرد: در اجرای این تفاهم نامه ها مقرر شد نیروهای مسلح نیز مراکز، زیرساخت ها، امکانات و آموزش و مربی و سایر امکانات را برای اجرای این طرح آماده کند و سربازان ما با مهارتی که آموخته اند بتوانند گواهینامه کشوری با ارزش ملی و بین المللی دریافت کنند.

وی با اشاره به اینکه درسال ۹۶ توانستیم بیش از ۱۰۰ هزار سرباز و ۲ هزار نفر از کادر نیروهای مسلح را در این طرح شرکت داده و به آنها گواهینامه کسب مهارت و مربی گری اعطا کنیم، اظهار کرد: ما برنامه داریم این عدد برای سال آینده به میزان دو برابر افزایش داشته و در سال ۹۷ حدود ۲۰۰ هزار سرباز گواهینامه آموزش های مهارتی را دریافت کنند.