سامانه جامع کانون های فرهنگی - هنری مساجد کشور رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس صالحی در آیین رونمایی از این سامانه گفت: از اول فروردین سال ٩٧ تمامی مساجد می‌توانند با یکدیگر اقدام به تبادل آمار و اطلاعات کنند.

وی افزود: ٢٤ هزار کانون فرهنگی در آینده نه چندان دور با این سامانه هماهنگ شده و فرصت مناسبی برای کانون های مساجد در جهت خدمات رسانی در حوزه های فرهنگی و اجتماعی فراهم می شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: باید از ظرفیت های به وجود آمده استفاده مناسب شود تا بتوانیم کیفیت و کمیت را در این سامانه ارتقاء دهیم.

وی ادامه داد: در کانون های مساجد، تکیه بیشتر بر نیروهای جوان است و این نیروها از طریق ارتقای آموزه های معرفتی – مهارتی، توانمند می شوند که می‌توانیم شاخه های مختلفی را هدف‌گذاری کنیم.

صالحی افزود: در سامانه سجا ایده‌هایی خلاقانه به کار گرفته شده که کمک قابل توجه و تاثیرگذاری بر تشخیص بسترهای مناسب برای ارتقای سطح آموزشی است.

وی با تاکید بر اینکه به زودی دیگر کانون های مساجد نیز تحت پوشش این سامانه قرار می گیرند، گفت: این کانون‌ها اصالت پیام‌رسانی و توانمندسازی مردم شریف ایران را دارند.

در ادامه حجت‌الاسلام «حبیب‌رضا ارزانی» دبیر ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور گفت: کانون‌ها می‌توانند از طریق هنر یا فرهنگ‌سازی، بخش عمده‌ای از آسیب‌های اجتماعی را کاهش دهند.

وی افزود: با راه اندازی این سامانه همچنین علاوه بر جذب مخاطب جدید، می توان اقدام به مخاطب شناسی کرد.

ارزانی با بیان اینکه در جامعه باید آسیب شناسی کرد و از طریق فرهنگ سازی این گونه مسائل را حل کرد، ادامه داد: رسالت کانون‌ها این است که مخاطبان را به خود جلب کرده و در این سامانه از همراهی و کمک آن‌ها نیز استفاده کنند.