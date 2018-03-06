  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۹:۳۸

فرمانده انتظامی مهرستان خبر داد:

توقیف تانکر حامل ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در مهرستان

توقیف تانکر حامل ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در مهرستان

مهرستان -فرمانده انتظامی مهرستان از کشف ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق توسط ماموران انتظامی این شهرستان خبر داد.

سرهنگ اسماعیل منصوری در گفت و گو با خبرنگار مهر در تشریح جرئیات این خبر گفت: در پی کسب خبری مبنی بر اینکه چند خودرو سنگین اقدام به قاچاق سوخت در محورهای فرعی شهرستان مهرستان می کنند، ماموران انتظامی این فرماندهی موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار می دهند.

وی افزود: ماموران در پی گشت زنی های هدفمند به یک دستگاه کامیون تانکردار مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن را متوقف و در بازرسی از این کامیون ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع نفتگاز را کشف و یک قاچاقچی را در این رابطه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان مهرستان در پایان با تاکید بر برخورد قاطعانه نیروی انتظامی با قاچاق کالا و سرمایه های ملی خاطر نشان کرد: پدیده قاچاق علاوه بر ضربه زدن به اقتصاد کشور زمینه ساز جرایم دیگری در سطح جامعه می شود و مقابله با آن یکی از اولویت های کاری پلیس به شمار می رود.

کد مطلب 4244637

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها