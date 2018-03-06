توقیف تانکر حامل ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در مهرستان

سرهنگ اسماعیل منصوری در گفت و گو با خبرنگار مهر در تشریح جرئیات این خبر گفت: در پی کسب خبری مبنی بر اینکه چند خودرو سنگین اقدام به قاچاق سوخت در محورهای فرعی شهرستان مهرستان می کنند، ماموران انتظامی این فرماندهی موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار می دهند.

وی افزود: ماموران در پی گشت زنی های هدفمند به یک دستگاه کامیون تانکردار مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن را متوقف و در بازرسی از این کامیون ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع نفتگاز را کشف و یک قاچاقچی را در این رابطه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان مهرستان در پایان با تاکید بر برخورد قاطعانه نیروی انتظامی با قاچاق کالا و سرمایه های ملی خاطر نشان کرد: پدیده قاچاق علاوه بر ضربه زدن به اقتصاد کشور زمینه ساز جرایم دیگری در سطح جامعه می شود و مقابله با آن یکی از اولویت های کاری پلیس به شمار می رود.