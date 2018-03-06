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۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۹:۴۰

کشف ۱۱هزار عدد انواع مواد محترقه در شهرستان البرز

کشف ۱۱هزار عدد انواع مواد محترقه در شهرستان البرز

قزوین- فرمانده انتظامی شهرستان البرز گفت: ۱۱ هزار و ۲۰۰ عدد انواع مواد محترقه توسط ماموران اطلاعات و امنیت عمومی در این شهرستان کشف شد.

به گزارش خبرگزار ی مهر، به نقل از مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی استان قزوین، سرهنگ سهراب خسروی در این باره اظهار کرد: یک واحد صنفی متخلف فروش مواد محترقه غیرمجاز در این شهرستان شناسایی و در بازرسی از آن ۱۱ هزار و ۲۰۰ عدد انواع مواد محترقه کشف شد.

وی خاطر نشان کرد: ۲ متهم در خصوص این موضوع دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضایی تحویل شدند.

این مسئول انتظامی گفت: با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، طرح تشدید برخورد با تهیه و توزیع کنندگان مواد محترقه در دستور کار پلیس شهرستان البرز قرار دارد.

کد مطلب 4244640

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