کشف ۱۱هزار عدد انواع مواد محترقه در شهرستان البرز

به گزارش خبرگزار ی مهر، به نقل از مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی استان قزوین، سرهنگ سهراب خسروی در این باره اظهار کرد: یک واحد صنفی متخلف فروش مواد محترقه غیرمجاز در این شهرستان شناسایی و در بازرسی از آن ۱۱ هزار و ۲۰۰ عدد انواع مواد محترقه کشف شد.

وی خاطر نشان کرد: ۲ متهم در خصوص این موضوع دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضایی تحویل شدند.

این مسئول انتظامی گفت: با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، طرح تشدید برخورد با تهیه و توزیع کنندگان مواد محترقه در دستور کار پلیس شهرستان البرز قرار دارد.