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۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۹:۴۲

وزیر ورزش و جوانان:

توافق وزارت ورزش با ستاد کل نیروهای مسلح یک اتفاق بزرگ است

توافق وزارت ورزش با ستاد کل نیروهای مسلح یک اتفاق بزرگ است

وزیر ورزش و جوانان گفت: توافق وزارت ورزش و جوانان با ستاد کل نیروهای مسلح در مورد تسهیلات خدمت سربازی به جوانان یک اتفاق بزرگ است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جلسه شورای عالی سیاستگذاری قرارگاه مهارت‌افزایی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح با حضور سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش، سردار سلامی جانشین فرمانده کل سپاه، سردار غیب‌پرور ریاست سازمان بسیج مستضعفین و وزرای علوم، تحقیقات و فن‌آوری، ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان برگزار شد.

مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان در حاشیه این جلسه طی سخنانی گفت: امروز اتفاق بزرگی افتاد که با توجه به وظایف قانونی که ما برای حل مشکلات جوانان داریم و ظرفیت نیروهای مسلح بعد از چند ماه بحث و بررسی تفاهم‌نامه‌ای میان ما و ستاد کل نیروهای مسلح به امضا رسید.

وی افزود: براساس این تفاهم‌نامه ما با توجه به امکانات‌مان به این طرح کمک می‌کنیم و با توجه به تدبیر ستاد کل گام‌های خیلی خوبی در این راستا برداشته شده است. ما همچنین با توجه به ظرفیتی که در وزارتخانه داریم، سعی می‌کنیم تا مهارت‌هایی را آموزش دهیم که کشور در فرایند توسعه به آنها نیاز دارد و جوانان را برای جذب بازار کار کمک می‌کند.

وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: ما مهارت‌های مختلفی از جهت ورزشی و دوره‌های توانمندسازی اعضای سازمانهای مردم نهاد را به جوانان ارائه می‌دهیم.

کد مطلب 4244642

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